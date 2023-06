SLV ETF e preços da prata estáveis antes da reunião do FOMC

O preço da prata terá uma grande semana à medida que os investidores reagem às decisões de política monetária e aos próximos dados econômicos importantes dos EUA, China e Europa. A prata se recuperou para uma alta de US$ 24,20, cerca de 6,50% acima do nível mais baixo de maio. Da mesma forma, o ETF iShares Silver Trust (SLV) saltou para US$ 22,54.

Decisão do Fed e dados econômicos

A prata é um metal importante que possui características industriais e de metais preciosos. Portanto, o metal reage a dados econômicos, como números de fabricação e produção industrial de países-chave. Ao mesmo tempo, o metal reage a ações de importantes bancos centrais como o Federal Reserve e o Banco Central Europeu.

A primeira notícia econômica importante sairá na terça-feira, quando os EUA publicarão seus dados de inflação ao consumidor. Economistas acreditam que o índice de preços ao consumidor (IPC) caiu de 4,9% para 4,1% em maio. Espera-se que o núcleo da inflação também desça ligeiramente.

Os dados do CPI serão divulgados no mesmo dia em que o Federal Open Market Committee (FOMC) começar. O banco tomará sua decisão na quarta-feira. Como escrevi aqui , os analistas acreditam que o Fed decidirá pausar as taxas de juros.

https://www.youtube.com/watch?v=d0pLvFzFOjk

O preço da prata tende a reagir modestamente às ações do Fed. Um sinal de um pivô do Fed apontará para mais vantagens para o metal. O Banco Central Europeu (BCE), por outro lado, deverá aumentar as taxas de juros em mais 0,25%.

Os outros dados econômicos importantes a serem observados serão os números da produção industrial da China agendados para quinta-feira. Economistas esperam que a produção industrial do país caia para 3,8% em maio, ante 5,6% no mês anterior. Eles também esperam que as vendas no varejo do país subam 13,7% em maio, uma trajetória de crescimento menor do que no mês anterior.

O preço da prata também reagirá aos números de vendas no varejo da América agendados para sexta-feira. As vendas no varejo são importantes, pois são bons indicadores de demanda.

Previsão do preço da prata

Gráfico XAG/USD por TradingView

O gráfico 4H mostra que o par XAG/USD esteve em tendência de alta nas últimas semanas. Ele cruzou o importante ponto de resistência em $ 24,01, o nível mais alto em 2 de junho. A prata também saltou acima da média móvel de 50 períodos e do nível de retração de 38,2%.

Além disso, a prata formou um padrão invertido de cabeça e ombros e está acima do indicador de nuvem Ichimoku. Portanto, a prata provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o próximo ponto-chave de resistência em US$ 25, cerca de 3,45% acima do nível atual.