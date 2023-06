Medidor de condições atuais da Alemanha cai enquanto medida da zona do euro cai

O Indicador ZEW de Sentimento Econômico para a Área do Euro, uma medida de negócios e confiança do consumidor, caiu de -9,4 em maio para -10 em junho.

O resultado se mostrou melhor do que a expectativa do mercado de -11,9, mas ainda foi a leitura mais baixa desde dezembro de 2022, quando mediu -23,6.

Isso marcou a segunda leitura negativa consecutiva desde a recuperação no início do ano.

A queda adicional no sentimento econômico ocorre quando a inflação continua elevada no bloco, enquanto as taxas de juros estão altas.

O núcleo do IPC do bloco ainda está teimosamente alto em 5,3%.

Além disso, com a inflação permanecendo muito rígida na zona do euro, espera-se que o BCE suba as taxas em junho e julho, o que pode reduzir ainda mais a demanda do consumidor e as oportunidades de negócios.

Source: Centre for European Economic Research (ZEW)

Na pesquisa de junho, 31,7% dos entrevistados do mercado financeiro esperavam piora da situação econômica, alta de 0,2% em relação ao mês anterior.

43,8% dos entrevistados acreditam que a situação econômica atual é ‘ruim’, um adicional mais do que significativo de 11,8% em relação ao mês passado.

Alemanha

A maior economia da Europa, a Alemanha, registrou uma moderação no sentimento econômico para -8,5 de -10,7 no mês anterior.

Isso, no entanto, surpreendeu positivamente, pois as previsões do setor foram colocadas em -12.

O ambiente de recessão do país e a falta de demanda esperada por exportações para o resto do ano limitaram a alta, mantendo o índice bem em território negativo.

Além disso, os altos custos dos alimentos em casa, conforme relatado nos números da inflação nacional, provavelmente suprimirão a demanda discricionária no futuro previsível, mantendo as perspectivas de crescimento moderadas.

Um artigo discutindo o último relatório de inflação da Alemanha, divulgado hoje, pode ser encontrado aqui.

Embora a atual recessão na Alemanha seja considerada relativamente branda, os mercados financeiros parecem estar projetando tempos econômicos difíceis para os próximos meses.

Na pesquisa de mercado, 33,1% dos entrevistados antecipam que a economia vai piorar neste ano.

Condições atuais da Alemanha

O relatório ZEW Current Conditions na Alemanha caiu para -56,5 em junho, de -34,8 em maio de 2023.

Isso marcou a leitura mais baixa desde janeiro de 2023, registrada em -58,6.

Preocupantemente, esses resultados, ao contrário do indicador de sentimento econômico alemão, ficaram muito aquém das expectativas da indústria de -38,0.

Isso marca a décima nona leitura consecutiva abaixo de zero para a Alemanha no estudo das condições atuais.

Pesquisadores do ZEW enfatizaram,

…a avaliação da situação econômica na Alemanha caiu muito acentuadamente.

57,7% dos entrevistados acreditam que a atual situação econômica é ‘ruim’.

A pesquisa das condições atuais provocou uma resposta altamente negativa aos altos preços de alimentos e energia, a probabilidade de taxas mais altas e a esperada falta de demanda externa por bens de exportação.

Em notícias positivas, os entrevistados que esperam que a inflação diminua aumentaram 3,8% desde o mês passado para 86,4%.

Próxima reunião do BCE

No final desta semana, o BCE realizará sua reunião de política monetária e é amplamente esperado que eleve as taxas em um quarto de ponto percentual devido às persistentes pressões inflacionárias.

Com a inflação em 6,1%, ou três vezes a meta do BCE, uma pesquisa da Reuters observou que todos os 59 economistas entrevistados esperam que a política monetária seja apertada em 25 pontos-base, com 43 economistas apoiando um aumento adicional de 25 pontos-base na próxima reunião.

Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING, afirmou:

…o BCE está totalmente determinado agora a errar do lado de taxas mais altas.

