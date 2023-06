“O viés está no topo”, diz especialista em criptografia sobre o preço do Bitcoin

O Bitcoin está tentando se manter acima de US$ 26.000 após cair para quase US$ 25.300, já que o mercado de criptomoedas recuou em meio ao aumento nas ações regulatórias da Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA. Outros ativos também estão procurando um salto após as notícias negativas sobre cripto, com o Ethereum sendo negociado perto de US$ 1.750 e o BNB em US$ 236.

O preço do XRP subiu 7,3% no momento da redação deste artigo, com um sentimento amplamente positivo, já que o mercado aguardava a divulgação dos documentos de Hinman.

A relação risco/recompensa do BTC é para virar para cima

A incerteza que precipitou a venda de pânico quando a SEC processou a Coinbase e a Binance permanece em grande parte. No entanto, um especialista em criptografia afirma que o Bitcoin pode recuperar o impulso positivo e possíveis altas recentes acima do nível crítico de US$ 30 mil.

David Brickell, diretor de vendas institucionais da plataforma de liquidez cripto Paradigm, acredita que, apesar das “más notícias” nas últimas semanas, o Bitcoin pode se beneficiar de eventos macro como o índice de preços ao consumidor (CPI) divulgado hoje.

Observando que o CPI era “mais importante que o FOMC”, Brickell comentou sobre o preço do BTC assim:

“Viés para o lado superior. Digerimos muitas más notícias nas últimas semanas, incluindo uma reavaliação de alta das taxas e do dólar desde abril. Risco/recompensa por voltar ao topo da faixa. Eu também acho que o CPI está abaixo do esperado. [Mercado] Eu penso por trás da rapidez com que a inflação cai daqui.”

Com o indicador semanal MACD caindo, sua provável fraqueza de preço ainda pode aumentar. No entanto, como o analista cripto Ali twittou na terça-feira, o Bitcoin nem sempre segue o “rebanho”.

#Bitcoin | Notice that investors' sentiment about $BTC hasn't been this negative since the COVID-19 #crypto market crash in March 2020.



If there's one thing that #BTC has demonstrated, it's that it doesn't follow the herd! pic.twitter.com/RsQdD6zySo — Ali (@ali_charts) June 13, 2023

Além do lançamento do IPC de terça-feira, os mercados também estão atentos à decisão da taxa do Fed, esperada para quarta-feira. Esses são eventos que provavelmente afetarão os mercados mais amplos, com o Bitcoin e as criptomoedas também previstos para refletir a reação nas ações.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA