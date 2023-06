Previsão do preço do trigo: relatório WASDE aponta para preocupações com excesso de oferta

O preço do trigo recuou nos últimos dias, à medida que os investidores reagem ao recente colapso da barragem na Ucrânia e à guerra contínua. Dados do TradingView mostram que o trigo estava sendo negociado a US$ 624 na terça-feira, equivalente a US$ 6,24 o alqueire. Esse preço está cerca de 10% acima do nível mais baixo, mas permanece 53% abaixo do ponto mais alto de março de 2022.

Dinâmica de demanda e oferta

Os preços do trigo e do milho dispararam após o rompimento de uma importante barragem na Ucrânia, um dos maiores exportadores do mundo. O colapso da barragem aconteceu alguns dias depois que a Rússia e a Ucrânia estenderam um acordo de exportação de grãos.

O colapso da barragem significou que a guerra se prolongará por um período mais longo. Isso também significava que o acordo de exportação poderia ser interrompido nos próximos meses. Mais importante ainda, havia a preocupação de que as inundações que se seguiram pudessem afetar os enormes campos agrícolas.

O preço do trigo também reagiu ao último relatório WASDE do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Este relatório estimou que o mercado de trigo será caracterizado por maior demanda e oferta.

Globalmente, espera-se que os suprimentos aumentem em mais de 10,8 milhões de bushels, com a maioria vindo da Rússia, Índia, UE e Ucrânia. A Rússia produzirá mais de 3,5 milhões de bushels este ano, enquanto a Índia aumentará em cerca de 3,5 milhões de bushels.

Enquanto a guerra na Ucrânia continua, espera-se que o país produza mais trigo este ano. Produzirá mais de 1 milhão de bushels a mais, ajudado pelo clima favorável.

Ao mesmo tempo, a demanda deve saltar mais de 4,4 milhões de bushels para mais de 796 milhões. Esse aumento virá da China, Rússia e Índia. Portanto, haverá um déficit de oferta de cerca de 270 milhões de bushels, já que a demanda global será de 1.066 milhões.

Previsão do preço do trigo

Gráfico de trigo por TradingView

O gráfico diário mostra que o trigo está em forte tendência de baixa nos últimos meses. Nesse período, manteve-se abaixo da média móvel exponencial de 50 dias. Apesar da recuperação recente, permanece abaixo desta MA, sinalizando que os vendedores ainda estão no controle.

O Índice de Força Relativa (RSI) ultrapassou o ponto neutro em 50. Portanto, acredito que os preços do trigo retomarão a tendência de queda nos próximos dias e testarão novamente a baixa acumulada no ano de US$ 567,3. A visão de baixa será invalidada se o preço conseguir superar a média móvel de 50 dias.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA