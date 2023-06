Recuperação do preço da soja enfrenta fortes ventos contrários à oferta

O preço da soja saltou ligeiramente em junho, com os investidores comprando a queda recente depois de cair para o nível mais baixo desde dezembro de 2021. Ao todo, os preços permanecem cerca de 10% abaixo do nível mais alto deste ano. A soja superou outras commodities agrícolas, como milho e trigo.

produção argentina caindo

A Argentina é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Produz commodities importantes como milho, trigo e soja. O desafio é que a Argentina está passando por um grande colapso econômico que viu o aumento da inflação. Como escrevi aqui , o peso argentino caiu para uma mínima recorde em meio a essas preocupações.

Portanto, há uma probabilidade de que a produção agrícola da Argentina caia este ano com o aumento do custo de produção e dos insumos. Essa visão foi confirmada pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), que publicou seu relatório WASDE na semana passada.

O relatório mostrou que a Argentina produzirá 25 milhões de bushels de soja este ano, cerca de 2 milhões abaixo do ano anterior. Ele acrescentou que o esmagamento global cairá este ano principalmente por causa da fraca produção na Argentina.

Felizmente, o mercado da soja é bastante diversificado. Com isso, a produção será maior neste ano, graças à produção robusta nos Estados Unidos e no Brasil. As duas últimas passam por forte concorrência na China, maior consumidora do mundo.

Ao todo, apesar da fraqueza na Argentina e no Vietnã, o mundo terá produção recorde de soja neste ano, o que pode impactar os preços. Nos EUA, a produção atingirá um recorde de 4,5 bilhões de bushels. Globalmente, a produção aumentará para um recorde de mais de 410,6 milhões de toneladas.

A demanda também deve aumentar gradualmente nos EUA e na China. O desafio é que a competição entre Estados Unidos e Brasil pode fazer com que os preços caiam drasticamente este ano. Em um relatório, o USDA disse :

“Consequentemente, espera-se que o preço médio recebido pelos produtores de soja caia de US$ 14,20 em 2022/23 para US$ 12,10 em 2023/24.”

Previsão de preço da soja

Gráfico de soja por TradingView

O gráfico diário mostra que os preços da soja formaram um pequeno padrão de martelo em 31 de maio deste ano. Na análise técnica, esse padrão geralmente é um sinal de alta. Em seguida, ele subiu e testou novamente o principal ponto de resistência em US$ 1.410, o nível mais baixo em 24 de março.

O milho se moveu abaixo da média móvel exponencial de 50 dias (EMA). Mais importante ainda, formou um padrão de quebra e reteste, que é um sinal de um padrão de continuação de baixa. Portanto, existe a possibilidade de que o preço da soja retome a tendência de baixa nos próximos meses.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA