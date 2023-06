ESG é uma farsa de vários trilhões de dólares? Elon Musk pensa assim

A indústria Ambiental, Social e de Governança (ESG) cresceu rapidamente na última década. Os dados na indústria variam muito. Uma medida do Fórum para Investimentos Sustentáveis e Responsáveis acredita que o setor possui mais de US$ 8,4 trilhões em ativos. Um relatório separado da Bloomberg estimou que os ativos do setor atingiriam mais de US$ 41 trilhões em 2022 e US$ 53 trilhões em 2025. Então, o ESG é uma farsa?

O que é ESG?

ESG é um medidor que analisa como as empresas impactam o meio ambiente. Nesta parte, o ESG analisa as emissões de carbono ou o uso de plásticos de uma empresa. No social, as pontuações do ESG analisam como as empresas tratam seus funcionários e a comunidade em geral. Finalmente, na governança, o ESG avalia coisas como a composição do conselho.

A indústria ESG tornou-se popular e controversa em primeiro lugar. Os defensores acreditam que o ESG ajuda as empresas a pensar na comunidade e depois no lucro. Em 2019, essa visão foi endossada pelo Business Roundtable, grupo formado pelas maiores empresas dos EUA.

Por outro lado, os oponentes argumentam que o ESG é uma farsa por vários motivos. O mais importante é como essas pontuações ESG são calculadas. Por exemplo, embora a Tesla tenha feito muito para combater as mudanças climáticas, ela tem uma pontuação mais baixa do que empresas de tabaco como Altria e Philip Morris. Também é classificado abaixo da ExxonMobil.

O desafio ESG

O desafio para ESG é que a maioria das métricas utilizadas são vagas, especialmente no lado ambiental. Por exemplo, uma análise mais detalhada da maioria dos ETFs ESG mostra que suas maiores empresas são gigantes da tecnologia como Apple e Microsoft. A Apple há muito afirma que é neutra em carbono, o que significa que compensa suas emissões de carbono.

O desafio é que há um grande debate sobre se as compensações de carbono funcionam. O gráfico abaixo mostra as dez principais empresas do Vanguard ESG Fund. Embora todas sejam boas empresas, é fácil encontrar seus pontos fracos ESG. Por exemplo, o Instagram da Meta Platforms foi acusado de exploração infantil. A Alphabet foi acusada de práticas anticompetitivas.

Constituintes do Vanguard ESG Fund

O outro grande desafio é a governança. Uma medida das pontuações do ESG é a diversidade do conselho, onde eles analisam raça, gênero e orientação sexual. O desafio é que essas métricas não se aplicariam a alguns países, como Japão e Arábia Saudita.

Enquanto isso, muitas pontuações ESG têm uma classificação ruim na maioria das empresas de combustíveis fósseis, argumentando que elas desempenham um papel na mudança climática. Alguns analistas, por outro lado, acreditam que essas empresas são positivas para o meio ambiente, pois se esforçam para fornecer energia mais barata em todo o mundo. Ao fazê-lo, ajudam a combater a pobreza. Lembre-se, países desenvolvidos como os Estados Unidos não teriam tanto sucesso sem os combustíveis fósseis.

Além disso, há uma visão consensual de que o veículo elétrico empresas são boas para o meio ambiente. Acredito que isso seja altamente questionável, já que a maioria desses veículos é movida a combustíveis fósseis. A mineração de metais como níquel, cobre e lítio não é nada verde.

ESG é uma farsa?

Um golpe é definido como um ato ou operação fraudulenta ou enganosa. Portanto, neste caso, podemos concluir que alguma forma de ESG são fraudes. Vimos recentemente reguladores processarem empresas contra greenwashing. Na semana passada, a KLM foi processada por greenwashing.

Acredito que o ESG não deveria existir ou ser usado para tomar decisões de investimento. Em vez disso, os investidores devem sempre observar a lucratividade de uma empresa e sua avaliação para determinar se é um bom investimento. Conforme mostrado abaixo, o ETF Vanguard ESG US Stock teve desempenho inferior ao SPDR S&P 500 ETF nos últimos 12 meses.

SPY ETF vs Vanguard ESG Fund

Uma solução seria desagregar as três métricas. Em tal situação, os investidores podem alocar recursos em empresas com foco no meio ambiente. O mesmo pode ser feito para as partes sociais e de governança.

