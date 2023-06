EUR/GBP forma padrão C&H invertido antes da decisão das taxas do BCE

A taxa de câmbio EUR/GBP recuou na quarta-feira, enquanto os investidores esperavam por importantes dados econômicos do Reino Unido e a próxima decisão do Banco Central Europeu (BCE). O par recuou para a mínima de 0,8553, alguns pontos acima da mínima acumulada no ano de 0,8534.

PIB do Reino Unido e decisão do BCE

A taxa de EUR para GBP caiu na terça-feira, com os rendimentos dos títulos do governo do Reino Unido saltando após o número mais recente de empregos. Os rendimentos do ouro agora subiram para o nível mais alto desde a “mini” crise orçamentária em 2022. Os números revelaram que a economia do Reino Unido criou milhares de empregos em abril, enquanto a taxa de desemprego permaneceu em 3,7%.

Portanto, a libra saltou à medida que os investidores precificavam taxas de juros mais altas nos próximos meses. Andrew Bailey, governador do Banco da Inglaterra (BoE), apareceu para confirmar isso na terça-feira. Ele reiterou que o mercado de trabalho aquecido está dificultando o combate à inflação. O conceito da curva de Philip afirma que a inflação permanece alta quando o mercado de trabalho está forte.

As próximas notícias importantes sobre o GBP serão os próximos números do PIB do Reino Unido que serão divulgados na sessão da manhã. Economistas esperam que os dados mostrem que a economia cresceu 0,6% em abril. Eles também esperam que a produção manufatureira e industrial caia ligeiramente durante o mês.

Enquanto isso, as principais notícias do EUR será a próxima decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE) agendada para quinta-feira. Economistas acreditam que o BCE aumentará as taxas novamente em 0,25% em uma tentativa de combater a inflação elevada.

Os dados mais recentes mostram que a inflação europeia está em queda, mas continua acima da meta do BCE de 2,0%. Assim, o BCE tem pelo menos mais duas altas de juros para aumentar nas próximas reuniões.

Análise técnica EUR/GBP

Gráfico EUR/GBP por TradingView

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio do EUR para a GBP tem estado em tendência de baixa nos últimos dias. Ele formou um padrão de xícara e alça invertido, que geralmente é um sinal de continuação de baixa. O par caiu abaixo das médias móveis exponenciais de 50 e 25 dias (EMA).

O par EURGBP está agora no suporte importante em 0,8550, o lado inferior do padrão de xícara invertida. Portanto, há uma probabilidade de que o par tenha um rompimento de baixa, já que os vendedores visam o próximo nível psicológico em 0,8500. A resistência para esta negociação está em 0,8700.