O índice Dax atinge um novo máximo histórico; é seguro comprar ações alemãs aqui?

O apetite dos investidores por ações europeias continua, conforme refletido pelo índice Dax atingindo um novo recorde histórico. O índice rastreia as quarenta principais empresas blue chip alemãs e é um índice de retorno total.

Hoje, o índice Dax superou o recorde anterior de 16.331 pontos estabelecido em maio. Ele ganhou 17% no acumulado do ano, recompensando os investidores dispostos a assumir um risco no mercado de ações.

Verdade seja dita, a inflação é maior na Alemanha do que a média da zona do euro. Mais precisamente, a inflação na Zona do Euro em abril situou-se em 7,0%, enquanto na Alemanha foi de 7,6%.

Talvez a inflação seja um dos motivos pelo qual o mercado de ações local teve um desempenho tão bom em 2023. Afinal, é no mínimo estranho que em tempos de juros altos os investidores ainda prefiram o risco de investir na bolsa à segurança de mercado de renda fixa.

O quadro técnico do índice Dax favorece mais vantagens

Apesar do desempenho acumulado no ano, o quadro técnico continua otimista. Na verdade, a capacidade do índice Dax de fazer uma nova alta é um sinal de alta em si.

Além disso, o trader técnico pode identificar um padrão inverso de cabeça e ombros com a queda de 2023 abaixo de 15.000 pontos, encontrando forte suporte no decote do padrão. O movimento medido, visto em laranja no gráfico acima, aponta para mais força, já que o índice deve se estender muito acima do nível de 17.000.

Espera-se que o Banco Central Europeu aumente as principais taxas de juros amanhã e mantenha um tom hawkish. Mas o aumento das taxas teve pouco ou nenhum impacto no mercado de ações alemão, já que os investidores preferiram se concentrar nas expectativas de ganhos, que aumentaram consideravelmente.

