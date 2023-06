EUR/CHF forma taça invertida e lida antes da decisão do BCE

A taxa de câmbio EUR/CHF moveu-se lateralmente na quarta-feira, enquanto os investidores aguardam a próxima decisão sobre a taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE). O par estava sendo negociado a 0,9760, onde esteve nos últimos dias.

Decisão do BCE sobre taxa de juros à frente

Uma das maiores notícias forex desta semana será a próxima decisão de taxa de juros pelo BCE. A reunião ocorre em um momento em que os dados europeus estão enviando sinais confusos sobre a economia.

Na terça-feira, dados da Alemanha e da Espanha mostraram que o índice de preços ao consumidor (CPI) está se movendo na direção certa. A inflação alemã caiu para 6,3%, enquanto na Espanha, o IPC cheio caiu para 3,2% em maio. A inflação na zona do euro caiu para 6,1% no mês. Em nota à iNvezz, um porta-voz da AvaPartner disse:

“A inflação ampla está caindo, ajudada pelos preços da energia. O BCE acolherá esta tendência. No entanto, o banco vai reiterar que o núcleo da inflação continua teimosamente alto, o que implica a necessidade de mais aperto. Além disso, o BCE ainda quer fechar o spread da taxa de juros com o Federal Reserve.”

Outros números econômicos estão mostrando que algumas partes da economia europeia não estão indo bem. Um relatório da Eurostat mostrou que a produção industrial do bloco cresceu 0,2% em abril, abaixo da estimativa mediana de 0,8%.

É neste cenário que o BCE realizará sua reunião de política monetária de dois dias na quarta e terça-feira. Economistas acreditam que o BCE vai divergir do Federal Reserve. Ele fará isso elevando as taxas de juros em 0,25%. Se isso acontecer, o banco aumentará a taxa de juros para 4,0% e a taxa da facilidade permanente de depósito para 3,50%.

As outras notícias importantes do EUR/CHF acontecerão na próxima semana, quando o Swiss National Bank (SNB) realizará sua reunião. O banco provavelmente deixará as taxas intactas em 1,50%, já que a inflação suíça moderou nos últimos meses.

Análise técnica EUR/CHF

Gráfico EUR/CHF por TradingView

A taxa de câmbio EUR para CHF atingiu o nível de paridade de 1,00 no início deste ano. Desde então, o par caiu e se moveu abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias (MA). Ele também formou um padrão de xícara e alça invertido, o que é um sinal de uma continuação de baixa. O lado inferior desse padrão está em 0,9675.

Portanto, há uma probabilidade de que o par EUR/CHF tenha uma quebra de baixa, já que os vendedores visam o próximo nível de suporte em 0,9414, o ponto mais baixo em 2022.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA