Outra baleia despeja todos os tokens PEPE, provocando especulações de informações privilegiadas

As baleias de criptomoedas têm descartado cada vez mais a moeda meme Pepe ultimamente. Outro investidor de bolso baixo vendeu todo o seu PEPE, provocando especulações de possível negociação com informações privilegiadas. A carteira vendeu 972,84B de tokens por 514 Ether (US$ 848 mil). Além disso, a altcoin teve uma queda substancial nos preços nos últimos sete dias.

Address 0x1497 sold all 972.84B $PEPE for 514 $ETH ($848K) ~2 hrs ago, the selling price was $0.0000008718.



This guy might be an inside trader.



He received 0.58 $ETH from #FixedFloat and spent 0.027 $ETH ($58) to buy 2.27T $PEPE within 10 minutes of $PEPE starting trading. pic.twitter.com/QflquoJu0l — Lookonchain (@lookonchain) June 15, 2023

Baleias despejam PEPE

A Lookonchain twittou que o endereço ox1497 vendeu todas as suas participações na quinta-feira. A carteira despejou 972,84 bilhões de moedas PEPE por 514 Ether (cerca de US$ 484 mil). A altcoin mudou de mãos por US$ 0,0000008718 durante a venda. Enquanto isso, a comunidade cripto especulou sobre possíveis negociações com informações privilegiadas.

A Lookonchain afirmou que o trader recebeu 0,58 Ethereum da FixedFloat. Ele gastou 0,027 Ether, aproximadamente US$ 58, para comprar 2,27 trilhões de moedas PEPE. Além disso, a execução ocorreu 10 minutos após o início da negociação do alt.

Investidores ricos da Pepecoin reduziram suas participações recentemente. Conforme observado aqui, uma baleia vendeu 468,5 bilhões de moedas PEPE com uma perda de 52% em 10 de junho. O investidor trocou seus tokens por 109 Ether, cerca de US$ 190 mil) e 273,5 mil USDT.

Perspectiva de preço do PEPE

Os preços das criptomoedas apresentaram tendência de baixa no último dia. A indústria de tokens digitais perdeu mais de US$ 40 bilhões após a última decisão do Fed de manter as taxas de juros inalteradas. A maioria dos ativos perdeu suas áreas de valor cruciais após quedas de preços notáveis.

O PEPE apresentou baixa nos últimos sete dias, perdendo 17,07% de seu valor. Além disso, a moeda do meme perdeu mais de 7% nas últimas 24 horas, mudando de mãos a US$ 0,000000866462.

O PEPE registrou ações de preço impressionantes em abril, marcando listagens em diferentes plataformas de negociação. No entanto, a moeda meme parecia ter perdido sua mania ultimamente. As vendas massivas das baleias ampliaram o momento de baixa para o PEPE. Considerando as atuais perspectivas amplas do mercado, o token provavelmente continuará em queda na próxima sessão.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA