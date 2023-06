USD/PKR: Eis por que a rupia paquistanesa está condenada

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A rupia paquistanesa está perto de seu ponto mais baixo de todos os tempos, já que as diferenças entre o governo e o Fundo Monetário Internacional (FMI) continuam. O par USD/PKR estava sendo negociado a 287,99, alguns pontos abaixo de sua alta histórica de quase 300. Da mesma forma, a taxa de câmbio de libra para rúpia estava sendo negociada a 363,55, ligeiramente abaixo de seu recorde.

Desentendimentos entre Paquistão e FMI continuaram

A economia paquistanesa tem estado sob intensa pressão nos últimos anos. Por um lado, o país sofreu inúmeros desastres naturais, incluindo inundações e terremotos. Em 2022, a maior parte do país foi coberta por inundações, que custaram milhares de vidas e prejuízos econômicos de bilhões de dólares.

O Paquistão também tem sido propenso a grandes terremotos. Apenas nesta semana, algumas partes do país passaram por um grande terremoto perto de Gandoh Bhalessa. O ambiente político do país também tem sido difícil, como evidenciado pela prisão de Imran Khan no mês passado.

Ao mesmo tempo, a economia paquistanesa está entrando em colapso. Para evitar mais fraqueza, o governo vem negociando com o FMI, que detém US$ 7 bilhões em fundos de resgate. Nesta semana, o governo divulgou um orçamento de US$ 51 bilhões para o ano financeiro que começa em julho.

Em comunicado, o FMI criticou o governo por não implementar as reformas necessárias. Em nota, o representante do FMI criticou o orçamento por não ampliar a base tributária de forma progressiva.

Como resultado, não está claro se o FMI liberará a próxima parcela de US$ 1,1 bilhão do pacote de apoio. Se o fundo não fizer isso, o país se esforçará para obter mais fundos. Analistas acreditam que seus aliados, como a Arábia Saudita e a China, podem fornecer algum apoio de curto prazo.

Mas o futuro é sombrio, pois o Paquistão precisa de mais de US$ 20 bilhões para cumprir suas obrigações de dívida externa. Esta é uma quantia substancial de dinheiro para uma empresa cujas reservas estrangeiras são de US$ 4 bilhões, o suficiente para cobrir um mês de importações.

Análise técnica USD/PKR

Gráfico USD/PKR por TradingView

A taxa de câmbio de USD para PKR tem estado em uma forte tendência de alta nos últimos anos. A rupia do Paquistão perdeu mais de 150% de seu valor nos últimos cinco anos e mais de 245% na última década. No gráfico diário, o par USD/PKR permaneceu acima das médias móveis de 25 e 50 dias (EMA).

Portanto, acredito que a rupia paquistanesa provavelmente continuará caindo à medida que a crise econômica do país continuar. Embora um acordo com o FMI forneça algum alívio, a perspectiva de longo prazo da moeda ainda é pessimista. Por um lado, a maioria das pessoas no Paquistão que viram seu valor cair, achará difícil investir ou economizar em sua moeda local.