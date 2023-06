O sistema de mensagens financeiras multilaterais da ACU deve substituir o SWIFT em junho de 2023

De acordo com um relatório recente, o processo de desdolarização recebeu um novo impulso com a Asian Clearing Union (ACU), um acordo de pagamento entre vários bancos centrais, planejando anunciar o lançamento de uma alternativa SWIFT em junho de 2023.

A ACU consiste na Índia, Maldivas, Bangladesh, Butão, Mianmar, Nepal, Paquistão, Sri Lanka e atualmente é presidida pelo Irã.

De acordo com uma nota de 2021 do Reserve Bank of India sobre perguntas frequentes sobre a ACU, a liquidação é feita por meio de,

As Unidades Monetárias Asiáticas (AMUs) são a unidade comum de conta da ACU e são denominadas como ‘ACU Dollar’, ‘ACU Euro’ e ‘ACU Yen’, que é equivalente em valor a um dólar americano, um euro e um iene japonês respectivamente. Todos os instrumentos de pagamentos em ACU devem ser denominados em AMUs.

De acordo com o último relatório ACU disponível para o mês de abril de 2023, o total de juros creditados/debitados aos bancos centrais membros cresceu 1.090,9% anualmente.

Source: ACU (2023)

Alternativa SWIFT

A implementação de um novo serviço de mensagens financeiras transfronteiriças permitirá que as transações passem do dólar, euro e iene para as respectivas moedas dos países.

Isso marca um desenvolvimento crucial na preparação para a cúpula do BRICS em agosto, que deve promover o discurso sobre a desdolarização e fortalecer protocolos e processos para o que Rob Kientz, da GoldSilver Pros, chama de,

…a era multipolar de moedas concorrentes.

Conforme mencionado em artigos anteriores sobre Invezz, a robustez do dólar é essencialmente uma forma de confiança e, embora sua influência esteja diminuindo gradualmente, Kientz aponta que quando a fé fundamental no dólar cede,

…então vai simplesmente desabar e eu acho que (em) uma forma de cachoeira…

No entanto, tal afastamento do dólar não pode ocorrer isoladamente e exigiria uma aceleração nos acordos comerciais bilaterais e multilaterais não denominados em dólares, mais pressão sobre o sistema bancário dos EUA, a implementação de novas tecnologias de arquitetura financeira e uma redução ordenada no títulos de dívida em dólares globais.

Conforme declarado pelo vice-governador do Banco Central do Irã, Mohsen Karimi,

Os países (ACU) decidiram ter um sistema personalizado para si mesmos, considerando que o Swift não está disponível para todos os países e tem seus próprios custos.

Assim, a ACU dará um grande passo nessa direção e aumentará os fluxos de divisas locais e a permutabilidade na região.

ganhando impulso

Para limitar o potencial de flutuações da taxa de câmbio e afastar a possibilidade de sanções internacionais, a Bielorrússia e as Maurícias também se candidataram à adesão à ACU.

Além disso, uma agência de notícias iraniana informou que o Irã convidou a Rússia para a próxima cúpula do grupo.

Embora o dólar mantenha a posição dominante na ordem monetária global, os comentários recentes da secretária Janet Yellen sinalizam que os formuladores de políticas percebem que o dólar entrou em tendência de baixa desde a imposição de sanções relacionadas à Ucrânia.

Em um artigo anterior, elaborei algumas das razões pelas quais a secretária Yellen pode estar perdendo a fé no dólar.

Kientz acredita que,

… podemos estar a cerca de um terço ou quarenta por cento da tendência em termos de desdolarização e mudança para moedas alternativas.

Deve-se notar que a natureza da plataforma tecnológica subjacente ainda não está clara.

De acordo com este relatório, o Banco Central do Irã desenvolveu o sistema ainda a ser nomeado, enquanto outras agências de notícias identificaram que uma plataforma iraniana chamada SEPAM será adotada pelos bancos centrais membros para permitir transações financeiras.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA