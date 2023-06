Análise USD/IDR antes da decisão do banco central da Indonésia

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A taxa de câmbio USD/IDR subiu na segunda-feira, enquanto os investidores esperavam pela próxima decisão sobre a taxa de juros do Banco da Indonésia. O par testou novamente o importante nível de resistência em 15.000, o nível mais alto desde 5 de junho deste ano.

Decisão de taxa do Banco da Indonésia

A taxa de câmbio do USD para a rupia indonésia esteve em uma forte tendência de alta nos últimos dias, após a última decisão sobre a taxa de juros do Fed. Em comunicado, a Fed decidiu deixar as taxas de juro inalteradas entre 5% e 5,25%.

O foco agora muda para a próxima decisão sobre a taxa de juros do Banco da Indonésia, que está marcada para quinta-feira desta semana. Os economistas acreditam que o banco central decidirá deixar as taxas de juros inalteradas em 5,75%.

O Banco da Indonésia, como outros bancos centrais, vem aumentando as taxas de juros desde agosto do ano passado. Desde então, aumentou as taxas de 3,75% para 5,75% em sua tentativa de combater a inflação. Eles veem a taxa da facilidade permanente de depósito em 5,0% e a taxa da facilidade de empréstimo em 6,50%.

Os analistas acreditam que o banco central deixará as taxas de juros inalteradas, uma vez que a inflação da Indonésia se moveu para sua meta. Os dados mais recentes mostraram que o índice de preços ao consumidor (CPI) do país subiu 4% em maio.

Economistas do Banco da Indonésia esperavam que a inflação se deslocasse para sua meta no terceiro trimestre deste ano.

A economia da Indonésia está indo relativamente bem. Como a Índia, o país está vendo fluxos de investimentos estrangeiros diretos (IED) à medida que as empresas saem da China. Também está se beneficiando da crescente demanda por commodities como aço, óleo de palma, carvão e níquel, entre outros.

Previsão da taxa de câmbio USD/IDR

Gráfico USD/IDR por TradingView

A taxa de câmbio de USD para IDR subiu nos últimos dias. Ele subiu de um mínimo de 14.615 em 5 de maio para um máximo de 15.000. O par conseguiu cruzar o importante ponto de resistência em 14.838, o ponto mais baixo em 3 de fevereiro.

Ele até cruzou as importantes médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias (EMA). Além disso, o MACD moveu-se ligeiramente acima do ponto neutro, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) subiu.

Portanto, o USD/IDR provavelmente continuará subindo, já que os compradores visam o próximo nível de resistência chave em 15.100. Essa visão será confirmada se o preço ultrapassar o importante ponto de resistência em 15.012, o ponto mais alto em 31 de maio.