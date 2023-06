Fed “totalmente confuso” para enviar taxas para zero e infinito?

Após 10 aumentos sucessivos na Taxa dos Fundos Federais, o FOMC pausou (ou talvez pulou) os aumentos das taxas em sua reunião de junho.

Jerome Powell deixou claro que o Federal Reserve pretende aumentar as taxas em julho e mais uma vez neste ano, com o anúncio mais recente simplesmente atuando como um respiro para a economia.

A principal preocupação de Powell continua sendo que a inflação é rígida, particularmente o núcleo do IPC.

Defasagens monetárias e como elas podem afetar a economia ainda são uma incógnita crucial.

Mas George Gammon, um investidor e popular Youtuber, acredita que os atores econômicos provavelmente estão errados ao esperar que o aperto continue.

Na verdade, ele diz,

…você não vai acreditar no que vai acontecer a seguir e posso garantir que os mercados estão totalmente despreparados…(vai haver) uma queda massiva nas taxas de juros.

Por que Gammon acha que o Fed não cumprirá suas próprias promessas?

Bem, vamos olhar para este gráfico.

Source: FRED Database

Falando sobre o histórico do Fed, Gammon disse:

…entrando em 2000, o Fed estava em um ciclo de aumento da taxa de juros…eles apertaram o botão de pausa exatamente como fizeram hoje e você vê o que acontece a seguir? As taxas de juros subiram ou caíram? Eles desceram direto.

Ele adicionou,

…então eles começaram outro ciclo de aumento da taxa de juros…em 2006-2007. O que eles fizeram? Eles pararam… Você não acha que Alan Greenspan… (e) Ben Bernanke estavam dizendo exatamente a mesma coisa que Jerome Powell está dizendo hoje? … Estamos apenas fazendo uma pausa, mas não se preocupe. Vamos manter as taxas de aumento em apenas alguns meses.

Em relação à recente crise global de saúde, Gammon identifica um padrão semelhante, observando,

… nunca funciona assim… O próprio Jerome Powell estava aumentando as taxas de juros (até) uma pausa e você sabe exatamente o que acontece a seguir.

Fatores de mudança

Então, Gammon está certo em esperar que os mercados sejam pegos de surpresa por uma grande reviravolta do Fed?

Ele faz referência a um tema que surgiu com frequência em meus artigos anteriores na Invezz.

Essa é a ideia de que a inflação descontrolada foi, em grande parte, resultado de políticas prolongadas de dinheiro barato, estímulo fiscal sem precedentes e interrupção nas cadeias de suprimentos globais.

A relutância dos funcionários do Fed e do Tesouro em abandonar a teoria ‘transitória’ empurrou o CPI para máximas de quatro décadas.

Embora a inflação ainda esteja acima dos níveis da meta, ela caiu consideravelmente em relação à alta de 9,1% em junho de 2022.

Como resultado, o principal motor da política do Fed nos últimos quinze meses deve ser consideravelmente menos potente.

Source: BLS, FRED

Dados com falha

Além do IPC, há uma série de indicadores preocupantes que indicam não apenas uma desaceleração recessiva que se aproxima, mas o potencial para uma estagnação do tipo depressão.

Os mercados estão enfrentando simultaneamente uma curva de rendimento invertida, a implosão do setor imobiliário comercial e a forte queda nos preços das casas, que está levando consigo o poder de compra do consumidor.

Source: FRED Database

Para não deixar de fora o sistema bancário que viu três das quatro maiores implosões da história dos EUA no início deste ano, observou Raghuram Rajan, ex-governador do Reserve Bank of India,

…enquanto a primeira fase do problema bancário provavelmente acabou, há uma angústia lenta surgindo nos bancos, pois eles descobrem que têm empréstimos de longo prazo feitos a taxas de juros baixas e os depósitos estão sendo reajustados a taxas de juros muito mais altas, então sua lucratividade, especialmente o pequeno e médio setor, está sendo prejudicada…

Desemprego e energia

Em artigo anterior, argumentei que a força do mercado de trabalho pode estar perigosamente exagerada.

Isso pode ter levado os formuladores de políticas a um aperto excessivo, novamente introduzindo os riscos de defasagens monetárias.

Gammon aponta,

O que Jerome Powell está tentando fazer? Ele está tentando diminuir a inflação aumentando a taxa de desemprego.

Se as folhas de pagamento não-agrícolas melhoradas estiverem disfarçando a fragilidade no mercado de trabalho, as métricas de desemprego podem aumentar repentinamente muito além das expectativas.

Se assim for, muitos dos fatores discutidos acima provavelmente se deteriorarão significativamente.

Em um nível macroeconômico internacional mais amplo, a redução de 2 milhões de barris por dia na produção de petróleo da OPEP+ e da Arábia Saudita não resultou em um impulso sustentado de alta para os preços do petróleo, sinalizando uma contração da demanda global.

Demanda de ativos seguros e depressão

Jeff Snider, da Eurodollar University, espera que, à medida que a economia piore, como deve acontecer se as taxas permanecerem elevadas, haverá uma corrida para ativos seguros, como ouro, dinheiro, títulos do tesouro dos EUA e outros equivalentes a dinheiro.

Snider argumentou que em tempos difíceis, os atores econômicos querem reduzir o risco, portanto,

… (durante a década de 1930) …as taxas de juros sobre investimentos seguros caíram porque na depressão a demanda por segurança aumenta muito.

Este é um padrão que parece estar ressurgindo hoje.

Isso se torna visível ao observar que desde aproximadamente outubro de 2022, os aumentos de juros do Fed não mostraram impacto nas taxas de 10 anos.

Source: FRED

Antes disso, os rendimentos do tesouro acompanhavam a alta da taxa dos fundos federais, à medida que os custos dos empréstimos aumentavam.

No entanto, isso mudou drasticamente nos últimos sete a oito meses, com os rendimentos de 10 anos caindo aproximadamente 11 pontos base no acumulado do ano, enquanto o corredor da taxa de juros aumentou de 4,25% -4,50% para 5,0% – 5,25%.

No momento da redação deste artigo, o ouro subia 7,32% no acumulado do ano.

Isso sugere que a demanda por ativos de refúgio aumentou significativamente, indicando que a economia pode estar entrando no que Snider chama de,

…economia da depressão.

Taxas de juros bidirecionais

Baseando-se em Snider, Gammon observa que, como o rendimento dos ativos seguros está diminuindo e as forças deflacionárias estão ganhando força,

…devemos esperar que a taxa de fundos do Fed também diminua. Digamos que eles voltem a zero… porque temos algum tipo de situação… crise, depressão, recessão, Cisne Negro…

Este não é um cenário impensável, já que isso aconteceu no passado, durante a grande crise financeira e até muito recentemente.

Um ambiente solto e apertado, juntos

Se tal situação surgir, as taxas podem chegar a uma situação em que estão soltas e apertadas ao mesmo tempo.

Como as taxas seriam tecnicamente baixas, os grandes players do setor bancário estariam pagando juros de zero por cento e se beneficiando de políticas fáceis.

Simultaneamente, um ambiente hostil pode ser agravado por um evento imprevisto, levando o sistema bancário instável a não querer emprestar para empresas ‘mom-and-pop’ ou empreendimentos empresariais, empurrando a taxa efetiva de empréstimo dessa categoria para o infinito.

Contração de crédito

O crédito convencional já está secando para o americano médio com um relatório LendingTree de maio de 2023 descobrindo que 43% dos americanos estão procurando solicitar um empréstimo BNPL nos próximos seis meses.

Source: LendingTree

A maioria desses empréstimos está sendo tomada até que os contracheques fiquem disponíveis, enquanto, infelizmente, um quinto dos consumidores relata que precisa de fundos para comprar itens essenciais, como mantimentos.

Uma pesquisa do Fed com altos funcionários de empréstimos mostrou que as condições já estavam ficando mais rígidas no primeiro trimestre.

Source: Federal Reserve

Sem acesso a capital de giro, a manufatura e a prestação de serviços começarão a ter uma redução acentuada no próximo ano, exacerbando a fraqueza das condições econômicas.

Gammon acrescenta,

Uma vez que eles (programas de estímulo) retrocedam e façam muito menos do que criou a inflação dos preços ao consumidor, para começar, você (irá) ver as forças naturais da economia entrarem em ação e é aí que começamos a ver a desinflação, se não totalmente deflação…

Por exemplo, o indicador crucial M2 está se contraindo.

Source: FRED

“Totalmente confuso” a longo prazo?

Mike Shedlock, um blogueiro popular e uma voz respeitada em economia, escreveu sobre o último anúncio do Fed,

Um gráfico de pontos de expectativas futuras revela confusão total.

Source: Mishtalk, FOMC

O sombreado rosa representa a previsão mediana para a taxa de juros.

Shedlock argumenta que o resultado de vários fatores ainda está envolto em mistério, incluindo a pressão do governo dos EUA por energia limpa, as eleições de 2024, as tensões China -Taiwan e as crescentes forças de desglobalização.

Assim, não deveria ser surpresa que haja tanta confusão entre os membros do comitê.

Ele adicionou,

A confusão total é uma posição apropriada. Estaríamos em uma posição muito melhor agora se o Fed tivesse mais diversidade de opinião sobre a inflação, QE sem fim e posições com as quais todos os membros do Fed concordassem, todas erradas por anos.

