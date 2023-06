Previsão USD/CHF: sinal antes da decisão da taxa de juros do SNB

O franco suíço teve um bom desempenho este ano, ajudado pelas fortes ações do Banco Nacional Suíço (SNB). O par USD/CHF permaneceu consistentemente abaixo do nível de paridade de 1 e agora está pairando perto de seu nível mais baixo desde maio de 2021. Ele caiu mais de 11% em relação ao nível mais alto deste ano.

Decisão do Banco Nacional Suíço à frente

As maiores notícias do CHF esta semana será a próxima decisão sobre a taxa de juros do Banco Nacional da Suíça, marcada para quinta-feira. Esta decisão surge uma semana depois de a Reserva Federal ter decidido deixar as taxas de juro inalteradas entre 5,0% e 5,25%.

Economistas consultados pela Reuters esperam que o SNB continue aumentando suas taxas de juros em uma tentativa de combater a alta da inflação. Eles veem o banco aumentando as taxas em mais 0,25%, elevando as taxas para uma alta de várias décadas de 1,75%.

O SNB embarcou em um tom extremamente hawkish nos últimos meses, mesmo com a inflação suíça permanecendo abaixo da de seus pares. Por exemplo, dados publicados neste mês mostraram que a inflação anual do país subiu para 2,8% em maio, o nível mais alto desde 1993.

A inflação suíça é menor do que a de outros países. Por exemplo, o Reino Unido teve uma inflação anual de mais de 8% em abril, enquanto a inflação da área do euro ficou acima de 6% em maio. Dados divulgados na semana passada mostraram que a inflação americana caiu para 4,0% em maio.

O par USD/CHF reagirá a várias outras notícias forex essa semana. O mais importante será o depoimento de Jerome Powell, no qual ele falará sobre a pausa na taxa de juros da semana passada. Ele também fornecerá informações sobre o que esperar ainda este ano. Outros funcionários do Fed, como Tom Barkin e Loretta Mester, também falarão.

Análise técnica USD/CHF

Gráfico USD/CHF por TradingView

A taxa de câmbio de USD para CHF tem estado em uma forte tendência de baixa nos últimos meses. Conseguiu cair abaixo do importante ponto de resistência em 0,9150, o ponto mais alto em 30 de maio. O par recuou abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias (EMA).

Além disso, caiu abaixo do importante nível de suporte st 0,9088, o ponto mais baixo em fevereiro deste ano e novembro de 2021. Portanto, o caminho de menor resistência para o par é descendente, com o próximo nível a ser observado em 0,8830.