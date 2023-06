Análise USD/HKD à medida que a taxa Hibor de Hong Kong sobe

O dólar de Hong Kong se fortaleceu em relação ao dólar dos EUA, pois o interbancário continuou subindo. O par USD/HKD recuou para a mínima de 7,8130, seu nível mais baixo desde 22 de maio. Ele caiu do lado mais alto do pino em 7,8500.

Taxas interbancárias de Hong Kong sobem

O par USD/HKD está em tendência de queda, já que as preocupações dos investidores com a economia chinesa continuam. Dados recentes mostraram que a economia chinesa estava se recuperando em um ritmo mais lento do que o esperado.

Como escrevi aqui, os analistas do Goldman Sachs decidiram rebaixar sua estimativa da economia de Hong Kong . Eles agora esperam que a economia do país cresça cerca de 5,4% este ano, abaixo da estimativa anterior de 6%.

A economia de Hong Kong também está se recuperando em um ritmo mais lento, com setores-chave como varejo, imóveis e manufatura com baixo desempenho. Isso está acontecendo por causa da estreita correlação entre as economias de Hong Kong e do continente.

Ao mesmo tempo, o mercado de ações de Hong Kong está tendo um desempenho inferior ao de seus pares globais. O índice Hang Seng caiu quase 2% este ano, enquanto pares importantes como o Nasdaq 100 e o S&P 500 passaram para um mercado em alta. É provável que muitos investidores estejam migrando para ações ocidentais e japonesas.

Enquanto isso, as notícias mais recentes do HKD mostra que as taxas interbancárias de Hong Kong estão subindo. A taxa de oferta interbancária overnight de Hong Kong (Hibor) saltou para 5,1%, mais do que dobrou este ano, enquanto o desconto para o dólar desapareceu.

Uma razão provável é que há uma demanda crescente por dólares de Hong Kong por empresas de capital aberto que pagam seus dividendos.

Perspectivas do dólar de Hong Kong

O dólar de Hong Kong não é uma moeda flutuante, pois está atrelado ao dólar americano. Como resultado, o USD/HKD deve ficar entre 7,8500 e o lado inferior de 7,75. Agora é entre os dois lados.

A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) tem o mandato de garantir que a moeda permaneça em seu intervalo. Ele faz isso usando seu baú de guerra de $ 400 bilhões para intervir no mercado cambial, comprando dólares americanos ou vendendo dólares de Hong Kong.

A perspectiva de curto prazo para o dólar de Hong Kong é que ele pode começar a enfraquecer, pois formou um padrão de fundo duplo. Na análise de ação de preço, esse padrão geralmente é um sinal de alta. Uma quebra abaixo da parte inferior dupla de 7,8066 sinalizará que o dólar de Hong Kong continuará se fortalecendo.