Previsão do preço do ouro: eis por que ele atingirá um novo recorde

O preço do ouro moveu-se lateralmente nos últimos dias, à medida que os investidores avaliam o impacto da decisão da taxa de juros da semana passada pelo Federal Reserve. Depois de atingir o recorde de US$ 2.082 em abril, o metal caiu para US$ 1.960. O metal subiu mais de 20% em relação ao nível mais baixo em 2022.

O caso de alta para o ouro

Existem duas razões principais pelas quais os preços do ouro podem continuar subindo nos próximos meses. Primeiro, o Federal Reserve provavelmente encerrou seu ciclo de alta. Conforme escrevemos aqui , o banco decidiu deixar as taxas de juros inalteradas na semana passada. Ele alertou que provavelmente retomará o ciclo de caminhadas ainda este ano.

No entanto, há uma probabilidade de que o banco não volte a subir uma vez que a inflação está caindo. Dados publicados na semana passada mostraram que o índice de preços ao consumidor (IPC) caiu para 4,0% em maio. Se a tendência continuar, a inflação provavelmente passará para a meta do Fed no quarto trimestre deste ano ou no primeiro trimestre do ano que vem.

Em segundo lugar, há preocupações sobre a situação da dívida dos EUA. Os dados mais recentes mostram que a dívida pública americana saltou para mais de US$ 32 trilhões. E o recente acordo sobre o teto da dívida garantiu que a dívida atingiria mais de US$ 36 trilhões nos próximos anos.

Não se espera que uma crise da dívida aconteça tão cedo. No entanto, no futuro, existe a possibilidade de os credores americanos exigirem taxas de juros mais altas. Em tudo isso, o ouro será um bom porto seguro para os investidores.

Em terceiro lugar, como já escrevemos , a desdolarização está ocorrendo à medida que os países diversificam suas reservas. Países como Rússia, China, Índia e Turquia continuaram acumulando reservas de ouro. À medida que a desconfiança em relação ao dólar americano continua, há uma probabilidade de que o ouro tenha mais demanda.

Ao mesmo tempo, a produção de ouro não está crescendo tão rápido quanto a demanda. A oferta aumentou apenas 1% no primeiro trimestre, uma vez que a demanda permaneceu elevada.

Análise técnica do preço do ouro

O outro caso otimista para os preços do ouro são os técnicos. O gráfico acima mostra que o preço do ouro formou um padrão de xícara e alça mostrado em roxo. Agora está formando a seção de alça desse padrão. Além disso, o ouro está preso acima da média móvel de 100 dias. O ouro também se moveu ligeiramente abaixo do suporte principal em US$ 1.960, o ponto mais alto em fevereiro deste ano.

Portanto, há uma probabilidade de que o preço do ouro se recupere nos próximos meses. Mais vantagens serão confirmadas se o preço ultrapassar o importante nível de resistência em US$ 2.000.