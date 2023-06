A pré-venda do Chancer está ativa e, em apenas alguns dias, mostrou que o interesse no token é enorme. Mesmo com a luta do Bitcoin e de outras criptomoedas, o token CHANCER nativo, que será vendido em 12 estágios de pré-venda, atraiu quase US$ 260.000 em poucos dias. As enormes entradas no projeto indicam o que os investidores pensam sobre o potencial do Chancer na indústria de jogos de azar e mercados preditivos.

Para os investidores interessados nas perspectivas do mercado de apostas, parece que ajudar o Chancer a arrecadar US$ 15 milhões, mesmo com o mercado em baixa, é uma oportunidade que muitos podem não querer perder.

Por que o Chancer é tão atraente para os investidores neste mercado em baixa

Para encurtar a história, Chancer está revolucionando as apostas usando a tecnologia blockchain.

Estima-se que a indústria de apostas online, abrangendo apostas esportivas, cassinos online, entre outros subsetores, cresça a um CAGR de 12% entre 2023 e 2030 – de cerca de US$ 75 bilhões para US$ 205 bilhões.

Entre os principais impulsionadores desse crescimento está o suporte regulatório e a adoção em diferentes plataformas online em meio à crescente digitalização em todo o mundo. Mas, embora o mercado global de jogos de azar online pareça atraente com essas previsões, um aspecto definido para reformular completamente o espaço é o uso da tecnologia blockchain.

Com plataformas habilitadas para cripto oferecendo mercados de previsão que mudaram o jogo por meio de apostas virtuais, o Chancer está pronto para revolucionar isso ainda mais com seus mercados preditivos democratizados e orientados socialmente, que serão alimentados pelo token CHANCER.

Investir na pré-venda do Chancer provavelmente oferecerá aos investidores de longo prazo a oportunidade de adquirir os tokens a preços significativamente mais baixos. Enquanto isso, quando a pré-venda terminar e o projeto for lançado, a demanda aumentará o valor dos investimentos, juntamente com outras oportunidades de ganhos passivos disponíveis como parte da utilidade mais ampla do token nativo.

O que é Chancer?

O Chancer é uma plataforma preditiva de mercados socialmente orientada, onde os detentores de tokens estão no controle. Qualquer pessoa na plataforma pode criar um mercado de previsão a partir de qualquer evento com um resultado definido, seja esportes, jogos criptográficos, eleições ou qualquer evento ou envolvimento da comunidade.

Conforme observado acima, o Chancer é alimentado pelo CHANCER, um token de utilidade que dá ao titular acesso ao ecossistema, bem como outros benefícios, como governança DAO. Os detentores de CHANCER também podem se tornar validadores de rede e ganhar com tokens. Quando os detentores do token fazem o stake do CHANCER para obter rendimento, eles também ajudam a garantir a segurança da rede.

Como o Chancer funciona e o que é único?

Em vez dos modelos centralizados de “casa” disponíveis nas plataformas de apostas tradicionais, o Chancer está oferecendo a chave para criar mercados de previsão e lidar com pagamentos para sua comunidade de usuários. A plataforma também oferece aos participantes do ecossistema a chance de transmitir ao vivo seus mercados para outros, que podem assistir e apostar neles.

Esse aspecto da plataforma em que as pessoas podem participar de mercados criados por usuários de toda a comunidade global é o que torna o Chancer único.

O modelo peer-to-peer (P2P) não disponível nas empresas de apostas tradicionais tem o potencial de trazer milhões de apostadores online. Por que? Porque não há limite para quais mercados ou eventos podem ser colocados no blockchain, com benefícios como transparência e resultados invioláveis aprimorados por meio da capacidade de contratos inteligentes.

Os investidores do CHANCER que compram o projeto estão investindo em uma empresa que está definindo o futuro das apostas.

Por que você pode querer investir em CHANCER durante a pré-venda?

Chancer terá um suprimento total de 1,5 bilhão de tokens, 65% dos quais foram disponibilizados para investidores iniciantes, já que a plataforma busca arrecadar US$ 15 milhões. Espera-se que a venda de tokens, na qual qualquer pessoa pode participar por meio de sua página oficial de pré-venda, se esgote antes de seu lançamento na Uniswap e em outras exchanges no próximo trimestre.

Em termos de preço de token, o CHANCER será vendido a US$ 0,01 durante o primeiro estágio da pré-venda. O preço do token aumentará em cada estágio subsequente até atingir US$ 0,021 na fase final da venda do token. Isso significa que se um investidor comprar CHANCER durante o estágio atual, o valor de seu investimento terá aumentado em 110%.

Essa perspectiva e o fato de que o ecossistema revolucionário de Chancer mudará a cara das apostas online via blockchain em meio ao crescimento mais amplo da indústria sugere que investir agora pode ser um empreendimento valioso a longo prazo.

Além disso, a indústria cripto que continua lutando contra as condições de baixa está projetada para ver um novo ciclo de alta, com ventos favoráveis esperados no mercado levando os tokens a novos máximos. CHANCER a preços atuais de pré-venda, portanto, parece uma grande pechincha. Os investidores interessados em obter CHANCER agora podem aprender mais sobre o projeto em seu whitepaper.