À medida que a naira nigeriana despenca, será o próximo dólar do Zimbábue?

A naira nigeriana está em declínio acentuado, provocando comparações selvagens com o dólar zimbabuano desvalorizado. Dados do TradingView mostram que a taxa de câmbio USD/NGN subiu para 690, o nível mais alto já registrado. Começou o ano em torno de 420. A taxa do mercado negro de naira nigeriana disparou para cerca de 760.

Naira nigeriana vs USD

A queda do naira na Nigéria está ganhando força

A naira nigeriana teve um colapso notável nos últimos anos. Por exemplo, os dados mostram que a moeda estava sendo negociada a 115 em 2008. Isso significa que o peso perdeu mais de 500% nesse período, tornando-se uma das moedas de pior desempenho do mundo.

O colapso do peso teve impactos reais para a maioria dos nigerianos. Por um lado, eliminou a maioria dos aposentados e poupadores desde que seu poder de compra caiu. Ao mesmo tempo, eliminou a classe média do país.

Por exemplo, médicos nigerianos experientes ganham cerca de N500.000 por mês. Pela taxa de câmbio oficial, esses médicos ganham o equivalente a US$ 724. Em 2020, quando o USD/NGN estava sendo negociado a 350, os mesmos médicos estavam ganhando $ 1.430. Isso explica por que muitos profissionais nigerianos estão pensando em ir para o exterior.

O colapso do naira nigeriano levou algumas pessoas a compará-lo com o dólar do Zimbábue, uma moeda que perdeu o valor alguns anos atrás. As duas situações não são as mesmas embora. O dólar ZIM despencou por causa da impressão substancial de moeda, enquanto a queda da naira nigeriana tem outros fatores.

Por exemplo, o naira está caindo devido à falta de confiança na economia. Além disso, o país importa substancialmente mais do que exporta. No comércio, o país sempre exportou seu petróleo bruto e importou derivados de petróleo caros.

https://www.youtube.com/watch?v=pbFrI-xb0xo

A inflação na Nigéria dispara

As notícias mais recentes sobre a naira da Nigéria foram os dados mais recentes da inflação ao consumidor. Segundo a agência de estatísticas, a inflação ao consumidor subiu para 22,41% em maio. Ele subiu 0,9% em uma base MoM.

A situação continuará piorando nos próximos meses depois que o novo governo removeu o subsídio aos combustíveis. Com o aumento dos preços dos combustíveis, o custo de fazer negócios continuará piorando, estimulando mais inflação.

A naira nigeriana não acabará como o inútil dólar do Zimbábue. No entanto, é difícil ver como a moeda recuperará seu ímpeto tão cedo. Por um lado, muitos nigerianos que viram seus valores de naira despencarem provavelmente mudarão para moedas estrangeiras como o dólar americano ou a libra.

Suspeito que a naira nigeriana continuará caindo nos próximos meses com o aumento da inflação. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será o 750.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA