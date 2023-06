Análise do preço da prata à medida que a relação ouro/prata cai para US$ 84

O preço da prata esteve sob intensa pressão nas últimas semanas, com os investidores reagindo aos fracos dados de crescimento da China. O metal caiu para um mínimo de $ 23,06, que é menor do que o máximo acumulado no ano de $ 26,10. Ao mesmo tempo, a relação ouro/prata subiu para US$ 84.

crescimento econômico da china

A prata e outros metais industriais recuaram este mês, uma vez que as preocupações com a economia chinesa continuaram. Conforme escrevi aqui , os analistas do Goldman Sachs decidiram baixar suas estimativas para a economia chinesa.

Os analistas do banco acreditam que a economia crescerá 5,4% neste ano. Parece que os formuladores de políticas do país também esperam que a economia tenha uma recuperação mais lenta do que o esperado. Na terça-feira, o Banco Popular da China (PBoC) decidiu cortar as taxas de juros em cerca de 15 pontos base.

Há outros sinais de que a economia está vacilando. Por exemplo, o preço do petróleo Brent caiu cerca de 10% este ano. O cobre, que é amplamente visto como um barômetro da economia chinesa, caiu mais de 12% em relação ao seu nível mais alto este ano.

Enquanto isso, os dados mostram que o setor imobiliário ainda não se recuperou. Os preços das casas em cerca de 70 cidades caíram em maio, segundo estudos do Goldman Sachs. O início das habitações representa apenas 40% dos níveis de 2020.

Os preços da prata reagem à economia chinesa porque o país é o maior consumidor do mundo. Portanto, quando não está indo bem, os investidores tendem a assumir que a demanda está baixa.

O próximo catalisador importante para os preços da prata é a próxima declaração de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve. Ele testemunhará no Congresso, onde falará sobre o estado da economia americana e a decisão do banco de deixar as taxas inalteradas. A prata reage às ações do Fed porque é amplamente vista como um metal precioso.

Previsão do preço da prata

Gráfico de prata por TradingView

Olhando para o gráfico diário, vemos que o preço da prata recuou nas últimas semanas. Ele passou da alta acumulada no ano de $ 26,12 para os atuais 22,90. A prata também cruzou o importante nível de suporte em $ 24,56, o nível mais alto em dezembro, janeiro e fevereiro. Ele formou um padrão de quebra e reteste, que geralmente é um sinal de baixa.

A prata permanece ligeiramente abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) se inclinou para baixo. Portanto, há uma probabilidade de que a prata continue caindo. O caso de baixa será confirmado se o preço cair abaixo do suporte em US$ 22,71.

