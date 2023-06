USD/MXN: Peso aguarda decisão do banco central mexicano

A economia mexicana está disparando em todos os cilindros, já que o país se beneficia de sua proximidade com os Estados Unidos. Como resultado, a taxa de câmbio USD/MXN caiu este ano e está pairando no nível mais baixo desde abril de 2016. Ela caiu mais de 33% em relação ao nível mais alto durante a pandemia.

México crescimento econômico

Copy link to section

O mundo está passando por grandes mudanças e realinhamento à medida que aumentam as tensões entre as duas maiores economias do mundo. Após a pandemia de Covid-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia, a maioria das empresas começou a mudar suas cadeias de suprimentos.

Hoje, muitas empresas americanas começaram a se mudar para o México por três razões principais. Primeiro, o México é extremamente próximo dos Estados Unidos. Em segundo lugar, os dois países têm um acordo de livre comércio, o que significa que a maioria das importações não é tributada.

Em terceiro lugar, o custo de fazer negócios no país é relativamente mais barato do que nos EUA. Embora os salários no México sejam mais altos do que na China, muitas empresas estão economizando dinheiro por meio da automação.

Dados recentes mostraram a força da economia mexicana. Por exemplo, os números publicados na terça-feira mostraram que as vendas no varejo do país aumentaram 1,5% no comparativo mensal e 3,8% no comparativo anual. Esse aumento foi superior à mediana das estimativas de -0,3% e 2,5%, respectivamente.

Haverá dois catalisadores principais para o par USD/MXN esta semana. Primeiro, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, será interrogado no Congresso. Ele provavelmente falará sobre o estado da economia e as ações que o banco tomará.

Em segundo lugar, o banco central mexicano se reunirá na quinta-feira. Com a inflação do país diminuindo, há uma probabilidade de que o banco decida deixar as taxas de juros inalteradas em 11,25%. Se isso acontecer, será o segundo mês seguido que o banco não sobe as taxas.

Análise técnica USD/MXN

Copy link to section

Gráfico USD/MXN por TradingView

A taxa de câmbio de USD para MXN esteve em uma forte tendência de baixa nos últimos meses. No gráfico semanal, o par formou um padrão de cabeça e ombros. Recentemente, moveu-se ligeiramente abaixo da linha de pescoço deste padrão em 17.35.

Ao mesmo tempo, o par moveu-se confortavelmente abaixo de todas as médias móveis, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) caiu para o nível de sobrevenda. O índice direcional médio (ADX) subiu para 26, sinalizando que a tendência é forte. Portanto, o par USD/MXN provavelmente continuará caindo, já que os vendedores visam o próximo nível de suporte chave em 15.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA