Organizações de defesa do consumidor na União Europeia pediram aos reguladores na terça-feira que analisem o tipo de inteligência artificial que alimenta programas como o ChatGPT, citando os perigos potenciais que colocam as pessoas em risco e o intervalo de tempo antes que os regulamentos inovadores de IA do bloco entrem em vigor.

Embora a mudança possa causar pânico entre os investidores de IA, a maioria dos projetos de criptografia baseados em IA, incluindo novos projetos como o novo AltSignals AI Ecosystem (ActualizeAI) não se enquadra na categoria de IA generativa.

Impulso global para regulamentar a inteligência artificial

13 organizações de vigilância da Europa colaboraram para enviar cartas às autoridades nacionais de consumidores, proteção de dados, concorrência e segurança de produtos, alertando-as sobre vários problemas com IA generativa.

Uma aliança de grupos de consumidores do transatlântico também escreveu ao presidente dos EUA, Joe Biden, pedindo-lhe que tomasse medidas para proteger os consumidores de prováveis males causados pela IA generativa.

O impulso dos grupos de consumidores vem logo após a recém-aprovada Lei de Inteligência Artificial (IA) da União Europeia (UE) e o Conselho da UE também endossou recentemente a regulamentação dos Mercados de Criptoativos (MiCA). Pesquisadores da Universidade de Stanford, no entanto, determinaram recentemente que os grandes modelos de linguagem (LLMs) usados em ferramentas de IA como o GPT-4 da OpenAI e o Bard do Google não são compatíveis com a Lei de Inteligência Artificial (IA) da UE.

Embora o AI Act da União Europeia, o primeiro desse tipo em nível regional e nacional, regule a IA dentro da UE e também sirva como um marco inovador para as regulamentações mundiais de IA, o estudo mais recente de Stanford descobriu que as empresas de IA têm muito a fazer se pretendem estar em conformidade.

O caminho a seguir para a regulamentação da IA

Recentemente, a OpenAI tem feito lobby para mudar a forma como diferentes nações veem a IA. A gigante da tecnologia até ameaçou deixar a Europa se as regras fossem muito rígidas – uma ameaça que mais tarde foi retirada. Essas ações destacam o relacionamento intrincado e frequentemente tenso entre agências reguladoras e empresas que oferecem tecnologia de IA.

Pesquisadores da Universidade de Stanford fizeram várias sugestões para melhorar a regulação da IA. Eles incluem fazer com que o AI Act responsabilize fornecedores de modelos de fundações maiores pela transparência e responsabilidade, de acordo com os formuladores de políticas da UE.

A principal questão, de acordo com os pesquisadores, é a rapidez com que os provedores de modelos podem modificar e avançar suas estratégias corporativas para atender aos requisitos legais. Eles descobriram que muitos provedores poderiam fazer mudanças significativas, mas lógicas, e atingir pontuações totais na casa dos 30 ou 40 (de 48 pontos possíveis) sem muita pressão regulatória.

Impacto da regulamentação de IA em projetos criptográficos como a AltSignals

Copy link to section

