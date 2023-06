Libra para rúpia indiana (GBP/INR) está pronta para uma fuga: é uma compra?

A taxa de câmbio GBP para INR subiu para o nível mais alto desde 2021, antes da próxima decisão sobre a taxa de juros do Banco da Inglaterra (BoE). O par subiu para uma alta de 105,22, o que significa que a libra saltou mais de 22% desde o nível mais baixo em dezembro do ano passado.

Decisão da taxa de juros do BoE

A libra britânica tem estado em uma forte tendência de alta nos últimos meses. Ele subiu mais de 20% em relação às principais moedas, incluindo o dólar americano. Este rali está acontecendo mesmo quando as perspectivas da economia britânica permanecem terríveis.

Como escrevemos na quarta-feira, a inflação do Reino Unido deu um salto em maio. O índice de preços ao consumidor subiu para 8,7% em maio, enquanto o núcleo da inflação disparou para 6,7%. O Core CPI é um importante medidor de inflação que exclui os produtos voláteis de alimentos e energia.

Dados adicionais mostram que o índice básico de preços no varejo subiu para 10,3% em maio, sinalizando que a crise do custo de vida continua.

As próximas notícias importantes sobre o GBP será a próxima decisão sobre a taxa de juros do BoE. Economistas acreditam que o banco aumentará as taxas de juros de 0,25% para 4,75%. Se isso acontecer, o banco elevará as taxas ao nível mais alto em mais de uma década. Alguns analistas estão pressionando o banco a subir 0,50%.

O desafio para o Banco da Inglaterra é que o país vive um período de estagflação. A estagflação acontece quando um país tem inflação alta e taxa de crescimento lenta.

O preço GBP/INR saltou devido à divergência entre o BoE e o Reserve Bank of India. Em sua decisão mais recente, o RBI decidiu deixar as taxas de juros inalteradas, uma vez que a inflação do país está diminuindo. O banco deixou as taxas intactas em 6,50%.

Previsão de GBP para INR

O par GBP/INR subiu para uma alta de 105,12. Este foi um nível importante, pois foi o nível mais alto em 21 de abril. Este preço também é o lado superior do padrão em forma de V. Ele saltou acima das médias móveis de 25 e 50 semanas.

Além disso, o MACD e o Índice de Força Relativa (RSI) continuaram subindo. Portanto, há uma probabilidade de que o preço de GBP para INR continue subindo à medida que os compradores visam o próximo ponto de resistência chave em 106,50. Um movimento abaixo do suporte em 104 invalidará a visão otimista.