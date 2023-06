USD/BRL: Veja por que o real brasileiro atingiu sua alta de 52 semanas

A taxa de câmbio USD/BRL continuou caindo após a última decisão do Banco Central do Brasil. Ele caiu nas últimas sete semanas consecutivas e agora está no nível mais baixo desde 6 de junho de 2022. Ao todo, o real brasileiro saltou mais de 13,9% em relação ao nível mais baixo deste ano.

Uma das principais notícias forex desta semana é a decisão sobre a taxa de juros do Banco Central do Brasil. Nela, o banco decidiu deixar as taxas inalteradas em 13,75%, onde está desde agosto do ano passado. Antes de agosto, o banco central havia aumentado as taxas desde a baixa pandêmica de 2% em sua luta contra a inflação.

A principal mudança na política do banco foi a declaração de que não hesitará em aumentar as taxas de juros novamente este ano se a inflação permanecer teimosamente alta. Ao mesmo tempo, o banco acredita que a economia do país vai desacelerar no resto do ano. A declaração disse :

“Apesar da recente redução da inflação ao consumidor, o comitê prevê um aumento da inflação acumulada em 12 meses no segundo semestre do ano.”

Portanto, o par USD/BRL caiu porque o comunicado foi mais hawkish do que a maioria dos analistas esperava. Antes da reunião, muitos deles esperavam que o banco sinalizasse cortes de juros já em agosto deste ano. Ainda assim, alguns analistas acreditam que o ba cairá cerca de 50 pontos-base neste ano.

A economia do Brasil está enfrentando alguns ventos contrários e favoráveis. Por exemplo, como escrevi aqui , os preços da soja e do milho caíram muito nos últimos meses. Isso é importante porque o Brasil é um dos maiores exportadores dessas commodities agrícolas. O principal vento favorável é que ainda há alta demanda pelos produtos do país.

Análise técnica USD/BRL

Gráfico USD/BRL por TradingView

Olhando para o gráfico semanal, vemos que o par USD/BRL esteve em uma forte tendência de baixa nos últimos meses. Cruzou o importante nível de suporte em 4,8853, o ponto mais baixo de abril. Mais importante ainda, o par moveu-se abaixo das médias móveis de 25 e 50 semanas.

Portanto, suspeito que a tendência de baixa continuará, pois os vendedores visam o próximo nível de suporte chave em 4,5926, o nível mais baixo em 11 de abril. Este preço está cerca de 4% abaixo do nível atual.