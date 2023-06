USD/TRY: O aumento da taxa do banco central turco salvará a lira?

A taxa de câmbio USD/TRY moveu-se lateralmente enquanto os investidores esperavam por um pivô do banco central turco. O par estava sendo negociado a 23,54, onde estava parado desde a eleição do mês passado, que viu Erdogan reeleito. Ao todo, a lira turca despencou cerca de 36% nos últimos 12 meses.

Decisão do banco central turco

O banco central turco adotou uma postura de política monetária não convencional em 2022, quando a inflação disparou. Enquanto outros bancos centrais estavam aumentando as taxas, o banco decidiu reduzi-las. Como resultado, a inflação disparou para quase 100%, enquanto a lira turca caiu para uma mínima recorde.

Mais recentemente, o governo turco fez uma onda de gastos para ajudar Erdogan a ser reeleito. O governo aumentou os salários e iniciou grandes projetos. Como resultado, as reservas internacionais do país continuaram caindo nos últimos meses. As reservas líquidas caíram para US$ 5,7 bilhões negativos em maio.

Portanto, os comerciantes se concentrarão na reunião do Banco Central da República da Turquia (CBRT), que será concluída na quinta-feira. Os economistas acreditam que o banco começará a girar agora que Erdogan foi reeleito.

De acordo com uma pesquisa da Reuters, todos os economistas esperam que o banco suba as taxas nesta reunião. A estimativa mediana é que as taxas subam para 20% dos atuais 8,5%. Se isso acontecer, será o maior aumento de taxa que o banco implementou nos tempos modernos. Os economistas também esperam que o banco entregue mais aumentos de juros este ano.

Um aumento da taxa provavelmente será bem-vindo pelos investidores USD/TRY. No entanto, o desafio é que um aumento significará que o banco não é independente e que está sendo usado como ferramenta política pelo presidente. Além disso, não é a primeira vez que o banco aumenta as taxas após a eleição.

Análise técnica USD/TRY

Gráfico USD/TRY por TradingView

Olhando para o gráfico diário, vemos que o preço USD/TRY está em uma forte tendência de alta há muito tempo. Mais recentemente, o par esteve em uma faixa estreita em seu ponto mais alto de todos os tempos. Ele formou o que parece ser uma bandeira de alta, que geralmente é um sinal de alta. O par permanece acima de todas as médias móveis.

Portanto, há uma probabilidade de que o par USD/TRY tenha um rompimento de alta, mesmo que o CBRT gire com uma alta de taxa na quinta-feira. Se isso acontecer, o par provavelmente subirá para o próximo nível psicológico em 24.

