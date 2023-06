Chancer, uma nova plataforma blockchain, está indo muito bem, já que seu token arrecadou mais de US$ 328.000 em menos de duas semanas. Tornou-se uma das vendas de tokens com maior velocidade de venda nos últimos meses, já que os investidores permanecem otimistas em relação à indústria de apostas.

As ações de apostas esportivas estão indo bem

Uma maneira de prever o crescimento de um setor é observar o desempenho de suas ações. Um olhar mais atento mostra que muitas ações de apostas tiveram um bom desempenho nos últimos meses. A Flutter Entertainment, empresa controladora da Fanduel, PokeStars, Sportsbet e Sisal, viu suas ações subirem para o nível mais alto desde setembro de 2021. Elas subiram mais de 113% em relação ao nível mais baixo em 2022.

Da mesma forma, no Reino Unido, as ações da DraftKings tiveram um bom desempenho, pois mais do que dobraram de seu nível mais baixo em 2022. Elas subiram mais de 141% e agora estão pairando em seu nível mais alto desde janeiro de 2022.

A mesma situação está acontecendo para outras marcas. Ações de empresas como MGM Resorts e Penn National se recuperaram nos últimos meses. Apenas as ações da Entain ficaram para trás no mercado este ano, já que suas ações caíram mais de 21% em relação ao nível mais alto deste ano. A Entain é a empresa controladora de outras empresas como Ladbrokes, Coral e Sportingbet, entre outras.

Os investidores estão otimistas com a indústria de apostas por causa do mercado considerável e seu crescimento substancial. Por exemplo, o mercado de apostas esportivas, avaliado em mais de US$ 83,65 bilhões em 2022, deve atingir US$ 91,43 bilhões em 2023 e US$ 182 em 2030. Isso significa que o setor terá um CAGR de cerca de 10%.

Pré-venda de tokens Chancer

Isso também explica por que a demanda pelo token $ CHANCER está aumentando. A venda de tokens conseguiu arrecadar mais de $ 328.000 desde segunda-feira da semana passada. Isso significa que arrecadou mais de um terço de sua meta de US$ 1 milhão. Os desenvolvedores venderam mais de 32,8 milhões de tokens.

Para começar, de acordo com seu whitepaper, Chancer está construindo uma plataforma para apostas esportivas e sociais. As pessoas poderão acessar mercados esportivos em suas plataformas e fazer apostas neles. Ao mesmo tempo, ela introduzirá o conceito de apostas sociais, onde qualquer detentor de tokens $CHANCER poderá criar mercados. Por exemplo, eles podem criar um mercado para eleições locais do parlamento.

Descentralização do mercado de apostas

A parte mais importante para a plataforma Chancer é que ela evoluirá para se tornar um projeto blockchain totalmente descentralizado. Ao contrário das empresas mencionadas acima, Chancer será descentralizada, ou seja, a comunidade tomará as decisões. Além disso, os detentores de tokens participarão compartilhando os lucros gerados na indústria.

A descentralização tem sido bem usada em setores como finanças e NFTs. Algumas das plataformas mais importantes que usam organizações autônomas descentralizadas (DAO) são Uniswap e PancakeSwap. A descentralização permitirá que os detentores de tokens votem em eventos importantes e atualizações no ecossistema.

Como escrevi antes, você deve fazer sua pesquisa antes de investir em uma venda de token para evitar riscos significativos. Ao mesmo tempo, você deve investir apenas uma pequena parte de seus fundos nessas pré-vendas de token.