As vendas no varejo do Reino Unido caem novamente à medida que a crise do custo de vida aumenta

As vendas no varejo do Reino Unido caíram em um ritmo mais lento em maio, com a continuação da crise do custo de vida. De acordo com o Escritório de Estatísticas Nacionais, as vendas no varejo subiram 0,3% em maio, após crescerem 0,5% no mês anterior. Este crescimento traduziu-se num decréscimo homólogo de 2,1%. Economistas consultados pela Reuters esperavam que as vendas do país caíssem 2,6%.

As vendas do núcleo, que excluem os voláteis preços de alimentos e energia, subiram 0,1% em maio, melhor que a queda esperada de 0,3%. Eles caíram 1,7% em relação ao mesmo período de 2022. Esses números mostram que o setor de varejo do país está lutando para se recuperar. ONS disse :

“Quando questionados sobre seus hábitos de compras nas últimas duas semanas, 44% dos adultos relataram que estavam comprando menos comida ao fazer compras. Essa proporção parece estar aumentando, tendo sido de 41% no período anterior.”

O ONS atribuiu a queda às lojas de alimentos, onde o volume caiu 1,6% em maio. Ao mesmo tempo, a proporção de vendas no varejo online caiu para 26,6% em maio, de 27,1% em abril. Eles ainda estão mais altos do que antes da pandemia.

Os números das vendas no varejo do Reino Unido vieram dois dias depois que o país publicou fortes dados de inflação ao consumidor. Os dados revelaram que a inflação ao consumidor subiu para 8,7% em maio, enquanto o núcleo saltou para 6,7% no mês.

Como resultado, o Banco da Inglaterra está lutando para conter a alta da inflação. Na quinta-feira, o banco decidiu aumentar os juros em 0,50%, acima da estimativa mediana de 0,25%. Isso empurrou as taxas para o nível mais alto em anos, conforme escrevi aqui.

Ainda assim, há preocupações sobre se as altas taxas de juros no Reino Unido irão suprimir a inflação. Alguns analistas acreditam que mais trabalho de política fiscal precisa ser feito para reduzir a inflação.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA