Índice de Mercado Suíço (SMI) melhores e piores constituintes de 2023

O Índice do Mercado Suíço (SMI) subiu pelo segundo dia consecutivo, com os investidores reagindo à última decisão do Banco Nacional Suíço (SNB). O índice saltou para a máxima de SFR 11.235, alguns pontos acima da mínima desta semana de SFR 11.080.

Decisão de taxa de juros do SNB

O SNB concluiu sua decisão sobre a taxa de juros na quinta-feira e decidiu aumentar as taxas de juros em 0,25%. Ele empurrou as taxas para 1,75%, seus cinco meses consecutivos de aumentos. Seus aumentos anteriores foram de 50 e 75 pontos-base.

Como outros bancos centrais, o SNB está lutando contra a inflação elevada, embora os preços estejam estáveis em comparação com outros países. Os dados mais recentes mostraram que a inflação do país caiu para 2,2% em maio, ante os 2,6% anteriores.

A maioria das empresas do índice SMI está no verde este ano. Apenas três deles ficaram no vermelho este ano. O preço das ações da Logitech, que escrevi aqui , caiu 12% este ano, pois as preocupações com a demanda continuam. Os preços das ações da Roche e da Zurich Insurance caíram mais de 4% este ano.

Por outro lado, a Holcim, a gigante cimenteira, viu suas ações subirem mais de 24% este ano. Esse aumento a torna a empresa de melhor desempenho no Índice do Mercado Suíço. A Richemont, empresa controladora da Cartier, Van Cleef & Arpels e Montblanc, é a segunda colocada no índice.

Os estoques de bens de luxo subiram este ano, ajudados pela forte demanda da China. Algumas das outras ações de alto desempenho do setor são LVMH, Hermes e Kering.

ABB, Kuehne & Nagel, Lonza Group, Alcocn e Swiss Life também saltaram mais de 20% este ano. Outros de alto desempenho no índice SMI são UBS, Nestlé, Swiss Re e Partners Group, entre outros.

Análise técnica do índice SMI

Gráfico SMI por TradingView

O gráfico diário mostra que o índice SMI tem estado em uma forte tendência de baixa nos últimos dias. Caiu abaixo do importante suporte em 11.442, o ponto mais alto em 17 de janeiro. As ações também se moveram abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias (MA). De fato, as duas médias estão prestes a fazer um cruzamento de baixa.

Portanto, há uma probabilidade de que o índice do mercado suíço volte a cair, já que os vendedores visam o próximo nível de suporte chave em 11.000.

