Veja por que o índice ASX 200 sofreu uma reversão severa

O sofreu uma forte reversão na sexta-feira, com os investidores reagindo à queda dos preços do petróleo bruto e das commodities. Depois de subir para A$ 7.400 esta semana, o índice caiu para um mínimo de A $ 7.115. Ao todo, o índice recuou mais de 6,40% em relação ao maior patamar deste ano.

Riscos de recessão permanecem

O índice ASX 200 caiu depois que o PMI de manufatura flash chegou a 48,6 em junho. Embora esse aumento tenha sido melhor do que a média estimada de 48,1, ele permanece abaixo de 50, sinalizando que a indústria manufatureira está em um modo de contração.

Enquanto isso, os preços das commodities continuaram caindo nos últimos dias. Os dados mostram que o West Texas Intermediate (WTI) caiu para $ 68,70 na quinta-feira, enquanto o petróleo Brent caiu para $ 73,30. Esse desempenho ocorre em um momento de desaceleração da economia chinesa. Analistas do Goldman Sachs e do HSBC recentemente rebaixaram suas perspectivas econômicas.

Os preços do petróleo bruto e do gás natural são importantes para o ASX 200, pois muitas empresas negociam com commodities. Isso explica por que muitas empresas de petróleo e gás recuaram na sexta-feira.

Enquanto isso, outros metais populares na Austrália, como minério de ferro e cobre, também recuaram. Como resultado, empresas como Cyclone Metals, Macro Metals, Catalina Resources e Lodestar Minerals caíram mais de 20% na sexta-feira. Empresas de grande capitalização como BHP Group, Fortescue, Rio Tinto e South32 caíram.

O índice ASX 200 também caiu devido às ações do Reserve Bank of Australia (RBA). Na decisão deste mês, o banco elevou os juros em 0,25% e sinalizou que mais altas são prováveis. Como resultado, os analistas estão preocupados com a probabilidade crescente de uma recessão. Em nota, o economista-chefe da AMP disse:

“O RBA já fez o suficiente para desacelerar a economia e trazer a inflação de volta à meta, e estamos vendo evidências claras de desaceleração da demanda em termos de queda nas vendas reais no varejo, queda nas aprovações de construção, desaceleração dos planos de crescimento do investimento empresarial, desaceleração do crescimento do PIB.”

Previsão do índice S&P/ASX 200

No meu último artigo no índice ASX 200, previ que haveria uma alta. Na época, citei o padrão de cunha descendente que estava se formando. Na análise de ação de preço, esse padrão geralmente é um sinal de alta.

A fuga de alta aconteceu, mas foi rapidamente desfeita em meio aos crescentes riscos de recessão. Este é um sinal de que foi uma fuga falsa. Também caiu abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias. Portanto, há uma probabilidade de que o índice continue caindo, já que os vendedores visam o próximo suporte chave em US$ 7.000. Este preço coincide com o lado inferior do padrão de cunha descendente.

