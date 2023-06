A tração FVM do Filecoin acelera à medida que DeFi TVL sobe para gravar

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A Filecoin Virtual Machine (FVM) está ganhando força entre os desenvolvedores alguns meses depois de ser revelada. Em um comunicado, os desenvolvedores observaram que o ecossistema viu seu ecossistema DeFi e o número de contratos inteligentes aumentar.

O valor total bloqueado (TVL) no ecossistema da Filecoin cresceu rapidamente e agora está em seu recorde histórico de 4,65 milhões de FIL. Esse TVL estava quase zerado alguns meses atrás. Os maiores contribuintes para esse crescimento são STFIL, GLIF Pools Infinity, Filet Fiance e SFT Protocol, entre outros.

Em termos de dólares, o Filecoin FVM tem um TVL de quase US$ 20 milhões. Embora isso seja insignificante em comparação com gigantes como Ethereum e Tron, é uma figura forte para uma plataforma relativamente nova.

Filecoin também fez várias integrações recentemente. Integrou-se com pontes como Axela, Celer e mais de 35 outras. Como outras blockchains, essas integrações foram necessárias para o crescimento do ecossistema.

Outras métricas importantes são o número de contratos inteligentes únicos que interagem com a rede são os 1.210 contratos inteligentes únicos e 91.000 carteiras criadas.

Filecoin Virtual Machine é uma tecnologia que permite aos desenvolvedores criar dApps. É compatível com Ethereum Virtual Machine (EVM). Em uma nota, os desenvolvedores disseram:

“O FVM permite que a comunidade Filecoin crie serviços de descoberta e reputação no blockchain Filecoin e aumente a transparência da rede. Muitos dos exploradores de blocos Filecoin agora aumentam seus painéis com dados extraídos diretamente do blockchain Filecoin.”

Filecoin é um dos principais blockchains do mundo. Ele está revolucionando o setor de armazenamento ao permitir que as empresas armazenem arquivos de maneira descentralizada. No início deste ano, como escrevi aqui , a Filecoin apresentou o Filecoin Web Services (FWS), um produto que possui suítes para ajudar os desenvolvedores a criar soluções de computação de alto desempenho. O FWS possui algumas ferramentas semelhantes às oferecidas pela Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure.