Euro Stoxx 50 constituintes de melhor e pior desempenho de 2023

O índice Euro Stoxx 50 teve um bom desempenho este ano. Ele saltou mais de 11% e agora está no nível mais alto desde 2007. O índice subiu em linha com seus pares americanos, como Dow Jones, Nasdaq 100 e S&P 500.

Ações europeias estão baratas

Existem três razões principais pelas quais o índice Euro Stoxx 50 teve um bom desempenho em 2023, mesmo quando o Banco Central Europeu (BCE) continua apertando sua política monetária.

Primeiro, o rali se deve principalmente ao forte desempenho da economia europeia neste ano. Em dezembro e janeiro, a principal tese entre os investidores era que a maioria dos países europeus afundaria em recessão.

Eles argumentaram que a maioria dos países sofreria com os preços elevados do gás natural. O contrário aconteceu e o gás natural caiu para o menor nível desde 2021. Essa queda ajudou a diminuir a inflação do bloco e aumentar a produtividade.

Em segundo lugar, o índice Euro stoxx 50 subiu por causa da visão de que as ações europeias estavam totalmente subvalorizadas. O índice tem uma relação PE de 13,99 e um rendimento de dividendos de 2,78%. Em contraste, o S&P 500 tem um múltiplo PE de 22,2. Como tal, os investidores em valor acreditam que essas ações são uma pechincha.

Em terceiro lugar, a maioria das empresas do índice se beneficiou da reabertura da economia chinesa. Muitas empresas do índice fazem muitos negócios no país.

A Adidas é a ação com melhor desempenho no índice Euro Stoxx 50, com um salto de mais de 38%. Os outros melhores desempenhos são Inditex, Philips, CRH, Hermes, BMW, ASML e SAP, entre outros. Todas essas ações subiram mais de 30%.

As ações da Adidas estão indo bem, mesmo com os problemas com Kanye West continuando. ASML aumentou à medida que mais empresas aumentam seus investimentos na fabricação de semicondutores.

Por outro lado, os piores desempenhos no índice Euro Stoxx 50 são Vonovia, TotalEnergies, BASF e AB InBev.

Previsão do Euro Stoxx 50

Gráfico Stoxx 50 por TradingView

O índice Euro Stoxx 50 teve um bom desempenho nos últimos meses. Recentemente, no entanto, o índice encontrou uma forte resistência em € 4.395, onde formou um padrão triplo. Na análise de ação de preço, esse padrão tende a ser um sinal de baixa.

O índice também se moveu ligeiramente abaixo da média móvel de 50 dias, mas está sendo apoiado pela MA de 100 dias. Portanto, neste momento, a perspectiva do índice Stoxx é neutra, com viés de baixa. Um movimento abaixo da MA de 100 dias sinalizará que há mais vendedores no mercado. Mais ganhos serão confirmados se o índice Euro 50 mover-se acima do ponto de resistência em € 4.395. Se isso acontecer, abrirá a possibilidade de o índice subir para € 4.500.

