Russell 2000: mineração de Bitcoin e ações de IA são os maiores ganhadores em 2023

O índice Russell 2000 apagou alguns dos ganhos obtidos no início deste mês, à medida que os investidores avaliam o impacto das decisões do Federal Reserve. O índice recuou para a mínima de US$ 1.838, alguns pontos abaixo da máxima acumulada no mês de US$ 1.906. Permanece cerca de 8% acima do nível mais baixo deste ano.

Melhores ações do índice Russell 2000

Os ETFs Russell 2000 e iShares 2000 tiveram alguns movimentos importantes este ano. As ações de mineração de Bitcoin Cipher Mining, Marathon Digital e Riot Platforms foram as ações de melhor desempenho no índice este ano. Todos eles saltaram mais de 240% este ano, ajudados pelo forte desempenho do Bitcoin, que aumentou mais de 100% em relação aos mínimos de dezembro.

Enquanto isso, as empresas do setor de inteligência artificial e os setores de computação quântica também se saíram bem. A C3.ai, que fornece soluções de IA para empresas, viu suas ações subirem 211% este ano. Os investidores acreditam que a empresa será uma grande beneficiária à medida que o mundo adotar a IA em suas operações.

O IonQ, sobre o qual escrevi aqui , também aumentou mais de 190% em 2023, à medida que os investidores aumentam suas apostas na computação quântica. Esta é uma indústria que tem uma estreita correlação com a indústria de inteligência artificial.

A Root Inc é outro ganhador notável no índice Russell 2000, tendo ganho mais de 170%. A maioria desses ganhos aconteceu na semana passada, quando surgiram especulações de uma compra. Outras empresas com melhor desempenho no índice são Selectquote, Redfin, Skywest e Microstrategy. Este último saltou por causa de sua exposição ao Bitcoin.

Principais quedas de Russell 2000 de 2023

Houve vários retardatários importantes no índice Russell 2000 este ano. Mullen Automotive, que é um veículo elétrico empresa que cobri antes, tem o pior desempenho depois de perder mais de 97% de seu valor. Outras empresas de veículos elétricos, como Lordstown Motors e Canoo, caíram mais de 90%. Essas empresas estão queimando caixa, levando a riscos existenciais.

A Wheels Up, uma conhecida empresa de fretamento de jatos particulares e helicópteros, caiu mais de 95% este ano com a diminuição da demanda por seus serviços. Também viu suas reservas de caixa caírem nos últimos meses.

Outros retardatários notáveis no índice Russell 2000 são Chegg, F45 Training Holdings, Bluebird e Digital Turbine, entre outros.

Olhando para o futuro, suspeito que o índice Russell e o ETF que o acompanha ficarão atrás do S&P 500 e do Nasdaq 100 por causa de seu foco em empresas de grande capitalização, como Amazon e Apple.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA