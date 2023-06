Análise USD/CNY: o yuan chinês pode cair mais 1,65%

A taxa de câmbio USD/CNY está pairando perto do nível mais alto desde julho do ano passado, já que as preocupações com a recuperação da China continuam. Saltou para a máxima de 7,24, 7,75% acima do nível mais baixo de 2023.

Recuo do yuan chinês continua

Copy link to section

A maioria das moedas de mercados emergentes, como a lira turca e o rand sul-africano, tem apresentado forte tendência de baixa nos últimos meses. O mesmo vale para o yuan chinês, também conhecido como renminbi.

Os dados compilados pelo TradingView mostram que a taxa de câmbio do USD para o yuan chinês está em uma forte tendência de alta este ano. Esse desempenho ocorreu porque as preocupações com a recuperação do país continuaram.

Os números econômicos mais recentes têm sido mais fracos do que os especialistas. A produção industrial e os gastos do consumidor da China estão em uma espiral descendente. A produção industrial aumentou 3,5% em relação ao ano anterior, abaixo da mediana das expectativas. As vendas no varejo aumentaram gradualmente, enquanto a taxa de desemprego dos jovens está caindo.

Outros indicadores antecedentes não estão indo bem. Os preços das commodities, como os preços do cobre e do petróleo bruto, caíram dois dígitos nos últimos meses. Na maioria dos períodos, essas commodities se saem bem quando a economia chinesa está superando.

Apesar de tudo isso, as autoridades de Pequim acreditam que a economia está a caminho da recuperação. Em comunicado, o primeiro-ministro Li Qiang disse que a economia provavelmente atingirá a meta de Pequim de mais de 5%. Ele acredita que a recuperação no segundo trimestre será mais rápida do que no primeiro trimestre. Ele também alertou que o suposto de-risking e near-shoring, dizendo:

“Como a globalização econômica já tornou a economia mundial um todo integral, onde os interesses de todos estão intimamente entrelaçados, os países são interdependentes, interconectados uns com os outros, em suas economias.”

Análise técnica USD/CNY

Copy link to section

Gráfico USDCNY por TradingView

A taxa de câmbio USD/CNY esteve em uma forte tendência de alta nos últimos meses. No gráfico diário, moveu-se para o lado superior do Bollinger Bands. O par saltou acima das médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias.

Além disso, o par está acima do nível de suporte chave em 6,97, o ponto mais alto em 9 de março deste ano. Portanto, o par provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o importante ponto de resistência em 7,3284, o ponto mais alto em 1º de novembro do ano passado. Essa meta está cerca de 1,65% acima do nível atual.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA