O índice MOEX está brilhando em 2023: apenas 3 constituintes estão no vermelho

O índice MOEX Rússia recuou na segunda-feira, com os investidores refletindo sobre o recente motim na Rússia. O índice, que acompanha as maiores empresas da Rússia, caiu para 118, abaixo da alta deste mês de quase 130 rublos.

Bolsas russas reagem ao motim

O índice MOEX teve um bom desempenho este ano, mesmo com a queda dos preços do petróleo bruto e de outras commodities. Ele aumentou mais de 43% em relação ao nível mais baixo de janeiro e 73% em relação aos mínimos de 2022. Esse desempenho significa que o índice superou os índices europeus, como o alemão DAX e o CAC 40.

A maior notícia desta semana foi a tentativa de motim na Rússia. Esse motim aconteceu depois que o governo russo ordenou que todos os militares privados se aliassem ao governo. Como resultado, o Grupo Wagner tentou derrubar líderes militares no país.

Essas tensões agora desapareceram. Em nota na segunda-feira, o chefe de Wagner disse que a intenção não era derrubar o governo. Em vez disso, ele queria uma mudança na liderança militar após meses de baixo desempenho na Ucrânia.

Analistas acreditam que a situação se normalizará na Rússia em breve. No entanto, muitos investidores começaram a precificar mais violência e incertezas nos próximos meses.

A maioria dos constituintes do MOEX esteve no verde este ano. A Globaltrans Investment, uma empresa ferroviária de carga, teve o melhor desempenho, já que suas ações subiram mais de 68%. A empresa tem se beneficiado no transporte de equipamentos militares no país.

Outras empresas de alto desempenho no índice MOEX são HeadHunters, Sberbank, Aeroflot, AK Transneft e Surgut-pref. Todas essas ações saltaram mais de 50% este ano. Outros artistas notáveis são empresas como Polymetal, Unipro, Yandex e Lukoil.

Apenas OK Rusal, GMK Norilskiy Nikel e X5 Retail estão no vermelho este ano. As três ações caíram 3%, 2,8% e 0,85%, respectivamente.

Análise do índice MOEX

As ações russas estiveram em uma forte tendência de alta nos últimos meses. Este rali viu o índice saltar para o ponto de resistência chave em 128,48 no início deste mês. Este foi um preço importante, pois foi superior ao importante ponto de resistência em 125,04, o ponto mais alto em 7 de março deste ano.

O índice saltou acima das médias móveis de 50 e 100 dias. Também está formando a parte da alça do copo e padrão de alça. Portanto, há uma probabilidade de que o índice continue subindo, já que os compradores almejam a alta acumulada no ano de 128,48. Esta manifestação acontecerá quando os temores de motim diminuírem.

