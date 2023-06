Peso argentino caminha para o abismo com alta de USD/ARS e GBP/ARS

O peso argentino caiu no abismo enquanto as preocupações com o país continuam. A taxa de câmbio USD/ARS está no recorde de quase 260, o que significa que saltou mais de 43% em 2023 e mais de 850% nos últimos cinco anos. O GBP/ARS subiu para 325, enquanto o EUR/ARS saltou para 275. Além disso, a taxa de câmbio BRL para ARS disparou para 53,35.

Desempenho de cinco anos em USD/ARS, GBP/ARS, EUR/ARS, BRL/ARS

Crise econômica na Argentina aumenta

O peso argentino foi uma das moedas com pior desempenho em 2023. Ele divergiu de outras moedas de mercados emergentes, como o peso mexicano e o real brasileiro, que se mantiveram estáveis este ano.

O colapso do peso argentino teve grandes implicações para a economia. A classe média evaporou enquanto a demanda por moeda estrangeira como o dólar americano e a libra esterlina aumentou nos últimos meses.

Enquanto isso, a inflação argentina disparou. Os dados mais recentes mostraram que a inflação ao consumidor saltou para 114% em maio e os analistas acreditam que ela pode subir para mais de 150% este ano. Isso significa que o poder de compra, mesmo para os ricos, caiu drasticamente.

Outras indústrias também estão sendo afetadas. Os fabricantes, que dependem de matérias-primas importadas, estão tendo que pagar mais por seus produtos. Ao mesmo tempo, a produção agrícola caiu acentuadamente nos últimos meses.

A Argentina também começou a importar commodities agrícolas importantes, o que é irônico, já que é um dos maiores produtores do mundo. Essas importações visam ajudar a estabilizar os preços no país.

O peso argentino pode ser salvo?

O peso argentino enfrenta uma perspectiva sombria à frente, pois as preocupações com a economia continuam. A demanda pela moeda provavelmente permanecerá fraca no futuro próximo. Acredito que muitas pessoas na Argentina continuarão migrando para a moeda estrangeira depois de ver sua riqueza evaporar.

Além disso, a Argentina está enfrentando uma eleição em outubro deste ano. Na maioria dos períodos, as moedas dos mercados emergentes tendem a enfraquecer em direção a uma eleição. A visão é que uma eleição traz algumas incertezas internas que os investidores procuram evitar.

Além do desafio, o banco central argentino aumentou as taxas para mais de 100% recentemente. Taxas de juros mais altas levam a uma economia mais fraca, uma vez que drena a liquidez.

Portanto, acredito que o par USD/ARS continuará subindo nos próximos meses com a evaporação da demanda pelo peso argentino. Essa tendência de alta pode fazer com que salte para 300.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA