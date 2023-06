AltSignals continua a atingir novos marcos na pré-venda este ano.

Até agora, arrecadou um total de cerca de US$ 1,02 milhão por meio da pré-venda, o que significa que faltam apenas 5,0% a mais antes de atingir US$ 1,08 milhão e concluir com sucesso o “Estágio 1” de sua pré-venda.

Seu token nativo que atende pelo nome de “ASI” vale $ 0,015 na escrita – um aumento de 25% em questão de meses.

Mais importante, a empresa de tecnologia financeira espera que seu token criptográfico atinja US$ 0,02274 no estágio final da pré-venda, enquanto os investidores continuam procurando maneiras de aproveitar o rápido crescimento da inteligência artificial.

Se tal aumento realmente se concretizar, aqueles que investirem na AltSignals hoje terão um retorno de 50% ao final da pré-venda.

AI não é como a bolha tecnológica do final dos anos 90

A inteligência artificial realmente tem sido o nome do jogo no espaço financeiro desde que a Microsoft anunciou um investimento multibilionário na OpenAI – a empresa por trás do tão famoso ChatGPT.

É o que mais contribuiu para um ganho de mais de 15% no S&P 500 este ano. Nomes notáveis que estão no centro da IA, como Nvidia e Tesla, dobraram ou até triplicaram o preço de suas ações no acumulado do ano.

Mas isso deixou muitos questionando se a mania da IA se parece demais com a bolha pontocom do final dos anos 1990. Felizmente, porém, especialistas, incluindo Kevin Philip – sócio da Bel Air Investment Advisors, veem isso de outra forma.

Não acreditamos que o que estamos vendo hoje seja o equivalente à bolha tecnológica do final dos anos 90 ou à natureza impulsionada pela alavancagem do mercado que levou à [crise financeira].

Philip está convencido de que as empresas de IA de hoje têm fundamentos muito superiores aos das empresas de internet do final dos anos 1990.

Sua perspectiva está alinhada com o chefe de estratégia de ações da Wells Fargo Securities, Chris Harvey, que acrescentou em uma nota de pesquisa recente que a inteligência artificial é uma tecnologia que tem aplicações comerciais imediatas.

No mínimo, essas visualizações são um bom presságio para o futuro da AltSignals. Vejamos porquê.

AltSignals é um jogador da IA

AltSignals é principalmente um serviço de sinal de negociação que ajuda os investidores a tomar melhores decisões em termos de entrada e saída de um ativo financeiro – seja ações, forex ou criptomoedas.

A empresa chama seu principal serviço de “AltAlgo”, mas o que é mais empolgante é sua próxima versão aprimorada de inteligência artificial do kit de ferramentas de negociação – ActualizeAI.

ActualizeAI, como o nome sugere, usará inteligência artificial para melhorar ainda mais a precisão dos sinais de negociação para oferecer retornos ainda maiores aos investidores. Naturalmente, espera-se aumentar a base de usuários, ajudando não apenas os negócios em geral, mas também o preço do token ASI.

Vale a pena comprar o token ASI?

O lançamento do ActualizeAI provavelmente será um vento favorável para o ASI porque o token criptográfico é o que alimentará a plataforma de negociação.

AltSignals planeja usar o token nativo como ações, que garantem aos proprietários o direito de opinar em assuntos relacionados à gestão da empresa e a direção que ela toma.

Mais importante, o token ASI será fundamental para acessar o ActualizeAI e seu mundo de recursos, incluindo oportunidades de ganhar dinheiro participando de um torneio de negociação, por exemplo. Portanto, se o ActualizeAI atrair mais usuários para a AltSignals com seus aprimoramentos baseados em IA, isso aumentará a demanda pelo token criptográfico que, em teoria, deve resultar em um aumento de preço.

Também é digno de nota aqui que os investidores que garantirem a exposição ao token ASI na pré-venda terão acesso antecipado ao ActualizeAI e seus benefícios. Um guia de detalhes no site da AltSignals explica como comprar o token em três etapas simples.

O que mais poderia ser um vento favorável para a AltSignals ($ASI)?

No Telegram, a AltSignals agora tem mais de 52.000 usuários. O número de assinantes em seu grupo VIP também ultrapassou 1.400, o que sugere uma demanda forte e contínua pelo token ASI que, conforme observado, tem seu valor vinculado à demanda, como qualquer ativo financeiro.

O Trust Pilot também atribui uma pontuação quase perfeita de 4.9 para o serviço de sinais de negociação. Mas aqui está a melhor parte: a AltSignals ainda não listou seu token nativo em grandes exchanges de criptomoedas. Isso é significativo, porque vimos os preços de projetos semelhantes, como Pepe e Floki, dispararem este ano após serem listados na Binance.

Além disso, as criptomoedas estão em tendência de alta nos últimos dias, depois que o Federal Reserve dos EUA decidiu deixar a taxa de juros inalterada em sua última reunião de política. A crise bancária também empurrou investidores, mesmo institucionais, para criptoativos.

Para esse fim, o ASI provavelmente participará da recuperação contínua no mercado de criptomoedas, porque é basicamente o que é – um token criptográfico.

Tais ventos de cauda, de acordo com muitos especialistas, podem fazê-lo subir até 5 centavos até o final deste ano. Para mais detalhes sobre a AltSignals, visite a página de pré-venda aqui.