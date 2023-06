Robinhood dispensa 7% da equipe como suporte para Cardano, Solana, Polygon termina

A renomada empresa comercial Robinhood reduzirá sua equipe de tempo integral em 7% (cerca de 150 indivíduos) em sua última rodada de dispensa de funcionários. Enquanto isso, o movimento atual ocorre quando a corretora encerra o suporte para Cardano, Solana e Polygon.

Conforme relatado pelo invezz.com, Robinhood revelou planos de retirar as principais altcoins da lista a partir de 27 de junho, citando preocupações regulatórias. A Securities & Exchange Commission nomeou os títulos Cardano, Polygon e Solana em suas recentes repressões.

Robinhood demissões

JUST IN: #Robinhood to fire 7% of full-time staff in latest round of layoffs. — Breaking Whale (@BreakingWhale) June 27, 2023

Breaking Whale twittou que Robinhood está cortando sua equipe em tempo integral em 7%. A demissão fará com que 150 funcionários deixem a empresa. Enquanto isso, isso ocorre quando o corretor líder encontra desafios crescentes devido à receita reduzida e aos usuários ativos mensais.

Cardano, Solana e Polygon enfrentam pressão de venda de Robinhood

Robinhood confirmou planos de revisar seu índice de ativos depois que a SEC processou a Coinbase e a Binance. Embora o movimento tenha encontrado uma reação notável da comunidade de criptomoedas, a plataforma de negociação sem comissão manteve sua posição. Os usuários não acessarão os pares Cardano, Solana e Polygon a partir de 27 de junho.

Os usuários do Robinhood reduziram suas participações nas últimas duas semanas. Isso levou a volumes reduzidos de negociação e usuários da plataforma. Além disso, o CFO Jason Warnick teria revelado que os últimos cortes de empregos da empresa foram para alinhar as estruturas da equipe em meio à deterioração das atividades.

A corretora venderá MATIC no valor de US$ 15 milhões, US$ 30 milhões em ADA e Solana no valor de US$ 25 milhões. O gerente de criptomoedas do Robinhood, Jump Trading, liquidará os ativos restantes após as 18h59 ET de hoje (27 de junho).

Cardano, Polygon e Solana tiveram desempenho inferior desde os anúncios de Robinhood no início de junho. A ADA era negociada a US$ 0,27 no momento desta publicação, caindo mais de 3% no dia anterior. MATIC e SOL perderam 2% e 3%, respectivamente, para US$ 0,65 e US$ 16,46 durante esta publicação.

