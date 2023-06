Atualização do Stablecoin: a liquidez criptográfica continua a diminuir, o Tether domina

Uma das tendências mais proeminentes no espaço de ativos digitais no ano passado foi a evaporação da liquidez.

Por um lado, os gráficos de preços podem sugerir que a imagem da criptomoeda é muito mais otimista hoje do que em novembro, quando o Bitcoin atingiu US$ 15.500 após o colapso do FTX. De muitas maneiras, isso é verdade, e o Bitcoin dobrou desde então. No entanto, há preocupações sob o capô, com a liquidez uma área em que a tendência é muito menos palatável.

Alameda Research foi um dos maiores formadores de mercado no espaço, e sua morte surpreendente em meio ao escândalo FTX deixou um buraco gigante na liquidez. Pode-se baixar qualquer livro de pedidos para ver isso, mas o gráfico abaixo exibindo o saldo de stablecoins nas exchanges destaca a mesma coisa – com 60% do saldo saindo das exchanges desde então, o que equivale a saques de US$ 26 bilhões.

Essa tendência pode ter sido desencadeada pelo fim da FTX e da Alameda, mas há mais causas para o êxodo do capital. A Binance foi criticada em dezembro, quando se recusou a publicar seus passivos, gerando preocupação de que a natureza opaca da bolsa fosse por motivos sinistros. Em vez de concordar com uma auditoria adequada para provar que as reservas eram suficientes para cobrir os passivos, a Binance fez parceria com a empresa de contabilidade Mazars para divulgar um “relatório de comprovação de reservas” que, estranhamente, não fazia referência aos passivos.

Em vez disso, o CEO Changpeng Zhao insistiu que as partes interessadas precisam “perguntar” detalhes sobre as responsabilidades. O clamor que se seguiu era previsível – as reservas são irrelevantes se ninguém souber quais são os passivos. A Mazars até desistiu de trabalhar com clientes criptográficos em resposta à reação.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

A Binance também foi processada este mês pela SEC, já tendo sido acusada pela Commodity Futures Trading Commission em março. As alegações são inúmeras, incluindo administrar uma bolsa de valores não regulamentada, negociar contra clientes, não implementar controles de lavagem de dinheiro, encorajar usuários a fugir das restrições dos EUA e muito mais.

A Coinbase, listada publicamente, também foi processada este mês por violações de valores mobiliários. A repressão regulatória está se acelerando em um ritmo rápido nos EUA e, juntamente com o dano à reputação das empresas de cripto centralizadas, as saídas dominaram as entradas nos últimos nove meses – o vermelho no gráfico abaixo excedendo o verde desde que o FTX entrou em colapso em novembro (com volumes em ambas as direções notavelmente inferiores a 2021 e 2022).

Esse desgosto como resultado da regulamentação mais rígida e da falta de transparência das bolsas está afastando tanto o capital institucional quanto os comerciantes de varejo do espaço, o que os gráficos acima destacam ao mostrar a saída de stablecoins.

Stablecoins vendem agressivamente

No entanto, não são apenas as exchanges que estão causando essa liquidação – são as próprias stablecoins. BUSD, a stablecoin da marca Binance, foi fechada pelos reguladores em fevereiro. Seu emissor com sede em Nova York, Paxos, foi processado por violações de valores mobiliários, o que significa que o valor de mercado da stablecoin cairá lentamente para zero.

O outro episódio de destaque foi o da USD Coin, emitida pela Circle. Quando o Silicon Valley Bank faliu em março, o mercado vendeu o USDC agressivamente. 25% das reservas que apóiam o USDC eram mantidas em dinheiro, aumentando o medo de que o USDC não fosse mais suficientemente respaldado. Embora tenha sido posteriormente revelado que 8,25% das reservas totais estavam no SVB, antes de o governo dos EUA intervir para garantir os depósitos, as saídas já eram significativas.

A paridade do USDC caiu até 88 centavos em um ponto, antes que o backstop fosse anunciado. Dadas as dificuldades do USDC e do BUSD, o controverso USDT conquistou participação de mercado, subindo acima de 63% de participação pela primeira vez em dois anos. Isso é irônico, dadas as preocupações de longa data sobre a segurança das reservas que apoiam o Tether, mas tal é a escala da repressão regulatória nos EUA que o USDT baseado na Europa está começando a dominar mais uma vez (qualquer porto em uma tempestade?).

O que acontece depois?

Prever o futuro das criptomoedas é sempre uma tarefa difícil, mas isso se torna cada vez mais desafiador devido a alguns desenvolvimentos enfáticos nas últimas semanas. Apesar da repressão regulatória mencionada acima, as instituições repentinamente começaram a voltar ao espaço criptográfico, após dezoito meses de quase silêncio.

A Blackrock, a maior gestora de ativos do mundo, entrou com um pedido há duas semanas para um spot Bitcoin ETF. Esta semana, a Fidelity, terceira maior gestora de ativos do mundo, fez o mesmo. Não há garantia de que isso vá a lugar nenhum (muitos tentaram e falharam no passado), mas os aplicativos colocam maior pressão sobre a SEC, se nada mais.

Em outro lugar, o Deutsche Bank solicitou uma licença para operar um serviço de custódia de criptomoedas, enquanto uma nova exchange deve ser lançada chamada EDX. Essa última informação normalmente não seria digna de nota, exceto pelo fato de que está sendo apoiada por três titãs tradicionais – Fidelity, Citadel e Schwab.

Ainda não se sabe se tudo isso é filtrado para melhorar a liquidez ou a confiança no espaço em geral. No entanto, certamente não pode ser uma má notícia e marca uma mudança notável no tom das lutas que o espaço enfrentou no ano passado.

Novamente, nada foi aprovado ainda e isso está longe de ser significativo no momento, mas o Bitcoin se recuperou acima de US$ 30.000 após um período árduo em que caiu de US$ 30.000 em abril para US$ 25.000 há menos de duas semanas.

No entanto, embora a imagem tenha melhorado nas últimas semanas, o espaço criptográfico continua muito longe das altas avaliações do período de pandemia. A liquidez ainda é fraca, enquanto as preocupações regulatórias continuam pressionando.

Não apenas isso, mas o elefante na sala continua sendo a política de taxas de juros, com a taxa de fundos do Fed acima de 5%. A inflação caiu, mas continua muito além da meta de 2%, enquanto o mercado de trabalho ainda está fervendo e a economia permanece naquele lugar teimoso de “quente demais”. Isso significa que mais altas podem estar a caminho, mesmo que o Fed tenha feito uma pausa na última reunião – a primeira vez que não aumentou as taxas desde março de 2022. Em outras palavras, não abra o champanhe ainda: o caminho à frente ainda é muito difícil. irregular para cripto.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA