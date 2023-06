Chancer, que se autodenomina a “primeira plataforma de criação de mercado preditiva descentralizada do mundo”, lançou recentemente sua pré-venda de tokens.

Em poucos dias, a plataforma vendeu mais de 37 milhões de sua distribuição de pré-venda em meio ao crescente interesse em tokens do mercado de previsão. Enquanto isso, plataformas como Gnosis e Augur estão tentando se recuperar após o longo mercado de baixa.

Mercados de previsão devem crescer

De acordo com dados da CoinGecko, a capitalização de mercado dos mercados de previsão de criptomoedas é um pouco superior a US$ 419 milhões. No entanto, a indústria global de apostas esportivas foi avaliada em mais de US$ 84 bilhões em 2022. Com tanto o espaço criptográfico quanto a indústria de apostas esportivas projetados para um crescimento significativo, não resta dúvida de que o Chancer se destaca como um potencial agente transformador.

O que o Chancer oferece de único?

Construído na blockchain da Binance Smart Chain, o Chancer está oferecendo à comunidade de apostas uma plataforma verdadeiramente descentralizada onde os usuários estão no controle.

Em sua busca por se tornar o destino global para tudo relacionado a apostas sociais e mercados de previsão, o Chancer é projetado como uma plataforma P2P (peer-to-peer). Não há jogadores terceiros centralizados que queiram continuar com a abordagem tradicional dos provedores de apostas esportivas e jogos de azar de atuarem como “a casa”. Em vez de ser a entidade centralizada que controla os mercados e as probabilidades, o Chancer permite que cada usuário seja sua própria casa.

Os especialistas prevêem que o Chancer está revolucionando o espaço de apostas. Enquanto outros projetos também usam a tecnologia blockchain, esta plataforma adota uma abordagem totalmente nova.

Por exemplo, combinamos contratos inteligentes com o WebRTC desenvolvido pelo Google para trazer apostas sociais em tempo real para a comunidade. Os investidores podem notar que o WebRTC mudou a comunicação na web para plataformas como Zoom, Slack e Microsoft Teams com comunicação em tempo real para reuniões e chats.

Adicionar esse recurso significa que o Chancer pode transmitir apostas ao vivo para a comunidade global, tornando as apostas um mercado verdadeiramente social.

Utilidade do token $CHANCER

O token CHANCER alimentará esse ecossistema descentralizado, com detentores capazes de criar apostas em qualquer evento.

CHANCER também permite que os detentores participem de mercados de previsão criados por outros usuários da plataforma. O mais atraente é que a compra do token agora dá a chance de participar da governança do projeto – como um acionista em que o valor de seu investimento cresce à medida que o ecossistema floresce.

Mais informações sobre o Chancer podem ser encontradas em sua página de pré-venda ou em seu whitepaper.

O que é Gnosis (GNO)?

Embora tenha sido lançado originalmente como um mercado de previsões descentralizado, o Gnosis agora oferece uma plataforma para aplicativos de terceiros que oferecem serviços de mercados de previsão. Ao contrário da plataforma de apostas descentralizada com orientação social da Chancer, a Gnosis é o lar de dApps como Azuro, Omen e Reality Card, que permitem aos usuários apostar em vários eventos, como esportes, preços de mercado de criptomoedas e política, entre outros.

GNO é o token que alimenta o ecossistema Gnosis e é usado para o staking na Gnosis Chain e para governança no GnosisDAO. Após o lançamento com oferta total de 10 milhões de GNO, foi aprovada uma proposta de governança que reduziu a oferta para 3 milhões.

Previsão de preço do Gnosis

Atualmente, o Gnosis é negociado em torno de $ 116, cerca de 2% acima no dia e mais de 9% acima no gráfico semanal. O preço do GNO atualmente paira acima do nível de suporte primário de US$ 100, com a zona intermediária imediata em US$ 110.

O recarregamento da demanda nos valores predominantes significa uma possível ação ascendente para os máximos de outubro de 2022 de US$ 130. Acima disso está a zona de oferta em torno de $ 200, que foi alcançada em agosto, assim que os ursos tomaram conta do mercado – mais tarde ajudados pelo colapso do FTX.

No lado negativo, a previsão de preço do Gnosis analisa a queda potencial abaixo de US$ 100. Se os gatilhos negativos se fortalecerem no curto prazo, o GNO pode cair para US$ 93 e possivelmente US$ 75.

Previsão de preço do token Chancer

Uma perspectiva de previsão de preço do Chancer nesta fase pode observar o preço do token durante a pré-venda e o desempenho potencial quando ele for listado no mercado secundário. Conforme observado, o CHANCER está em pré-venda e o preço do token atualmente é de $ 0,01, o primeiro estágio da venda do token.

De acordo com os detalhes na página de pré-venda, espera-se que o valor do token aumente durante o evento para chegar a US$ 0,021. Isso significa que o preço do CHANCER deve aumentar em mais de 100% durante esta fase.

Os tokens serão então listados no mercado secundário, com o roteiro destacando Uniswap e pelo menos duas plataformas CEX no terceiro trimestre de 2023. Os tokens também serão listados no CoinGecko e CoinMarketCap, coincidindo com o lançamento Beta antecipado.

O que poderia impactar o preço do Chancer em 2023?

Historicamente, os lançamentos de tokens nas principais exchanges viram os preços dos respectivos ativos dispararem. Isso também funcionou com as ações quando os IPOs foram lançados, geralmente como resultado de uma demanda massiva do mercado de varejo.

Essa perspectiva provavelmente será reforçada se o mercado estiver em alta quando o CHANCER entrar em operação. As chances de isso acontecer em 2023 existem, já que os especialistas acreditam que o fundo do mercado de criptomoedas já chegou e um novo ciclo de alta está em andamento.

No entanto, os preços podem ser limitados se o sentimento otimista atualmente observado no mercado mudar em meio a uma confluência de fatores, como ventos contrários regulatórios e colapso mais amplo do mercado.

O primeiro tem dois eventos a serem observados – o resultado dos casos envolvendo a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e Binance, Coinbase e em breve Ripple Labs. Outras condições que podem causar dificuldades nos mercados incluem a negação de um ETF Bitcoin à vista mais uma vez.