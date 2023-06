A DraftKings Inc (NASDAQ: DKNG) já mais do que dobrou este ano, mas um analista da UBS está convencido de que ainda não atingiu todo o seu potencial de crescimento.

Estados estão adotando apostas esportivas

Na terça-feira, Robyn Farley reiterou sua classificação de “compra” na empresa de apostas esportivas. Seu preço-alvo de $ 30 sugere outra vantagem de 20% a partir daqui.

O analista espera que os DraftKings se recuperem ainda mais à medida que novos estados continuam a adotar as apostas esportivas. Em sua nota de pesquisa, ela disse:

A DKNG tem observado uma aceleração na rapidez com que estão penetrando em novos estados, considerando a escala que possuem atualmente. Isso sugere que eles se expandirão mais rapidamente em novos estados no futuro.

No entanto, é importante ressaltar que a DraftKings não é a única empresa que tem se destacado este ano. Flutter Entertainment, uma empresa sediada em Dublin e concorrente da DraftKings, também teve um aumento de 35%, o que indica um crescimento rápido das apostas esportivas online e do jogo de azar não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo.

E isso é um bom presságio para projetos como o Chancer.

Uma rápida introdução ao Chancer

Chancer é uma plataforma construída na blockchain Ethereum que oferece exposição a apostas P2P.

A DraftKings emprega moderadores imparciais para supervisionar os bilhetes de apostas personalizados, tornando mais seguro para os apostadores. Os benefícios adicionais incluem pagamentos praticamente instantâneos e a capacidade de criar seu próprio mercado de apostas.

Chancer se coroa como a primeira plataforma de criação de mercado descentralizada do mundo para esportes e apostas sociais. Em suma, visa usar a tecnologia blockchain para revolucionar as apostas online e disponibilizá-las para usuários em todo o mundo.

Mais importante, a plataforma possui um token nativo próprio que a torna uma oportunidade única de investimento.

O que é o token $Chancer?

O token BSC0 é essencialmente o que alimenta o Chancer. Os investidores podem pensar no token $Chancer como “ações” que lhes permitem votar em assuntos importantes relacionados à empresa. E então, é claro, há apostas sociais.

Possuir o token $Chancer é o que o autoriza a criar seu próprio mercado de apostas em qualquer coisa – não necessariamente em esportes – com suas próprias regras e suas próprias probabilidades. Os pagamentos também são feitos no referido token nativo.

Mais importante ainda, quanto vale um token $Chancer depende, assim como qualquer ativo digital, da oferta e da demanda. Quanto maior a demanda, maior será o valor deste token BSC0.

A boa notícia é que sua pré-venda, até o momento, sinaliza forte demanda. O Chancer foi lançado em 13 de junho de 2023. Ainda assim, um total de mais de 37 milhões de tokens já foram vendidos, arrecadando mais de $ 375.000. A meta é arrecadar R$ 1,0 milhão.

Vale a pena investir no token Chancer?

Ao escrever, o token Chancer custa $ 0,01 e pode ser comprado usando BUSD. As estimativas são de que chegue a US$ 0,021 até o final da pré-venda – uma alta de mais de 100% a partir daqui.

Observe que o token nativo, após a pré-venda, será lançado nas principais exchanges de criptomoedas, como Coingecko ou Uniswap. Se seguir seus pares, incluindo Pepe e Floki, o preço do $Chancer pode desbloquear uma alta significativa ao ser listado em exchanges de criptomoedas.

Além disso, a criptomoeda provavelmente será beneficiária do crescimento contínuo das apostas esportivas, que valeram US$ 84 bilhões no ano passado e devem ultrapassar US$ 90 bilhões em 2023. Entre agora e o final da década, estima-se que as apostas esportivas expandam a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10%.

Por fim, ativos criptográficos como Bitcoin e Ethereum estão em alta depois que o Federal Reserve dos EUA, no início deste mês, pulou um aumento de taxa pela primeira vez desde março de 2022 (leia mais), sugerindo que agora estamos mais perto do fim do ciclo.

Assim que o banco central voltar a reduzir as taxas, rapidamente tornará menos recompensador reter dinheiro e empurrar os investidores para os ativos de risco, incluindo criptomoedas, contribuindo para um novo rali – e o token $Chancer pode se beneficiar dessa recuperação contínua considerando que é basicamente o que é – uma criptomoeda.

Para mais detalhes, visite Chancer.com.