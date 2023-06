Previsão de USD/MXN: alta implacável do peso mexicano ganha força

O peso mexicano continuou subindo em relação ao dólar americano, à medida que a recuperação econômica do país ganhava força. O preço USD/MXN recuou para a mínima de 17,06, o nível mais baixo desde maio de 2016. Despencou mais de 33% desde seu ponto mais alto desde abril de 2020.

Força do peso mexicano continua

O peso mexicano foi uma das moedas com melhor desempenho este ano. Ele saltou mais de 12% este ano, mesmo com o índice do dólar americano se movendo de lado. Depois de subir para US$ 105,87 em março, o índice DXY caiu mais de 3%, para os atuais US$ 102,65.

O peso mexicano continuou subindo depois que o Banco do México decidiu deixar as taxas de juros inalteradas pela segunda vez consecutiva. Fê-lo enquanto a inflação ao consumidor do país continuava caindo. Em seu comunicado, o banco deu a entender que deixará as taxas inalteradas neste patamar por um tempo.

Os dados mais recentes mostraram que o índice geral de preços ao consumidor caiu para 5,18% em meados de junho, de 5,84% no final de maio. O núcleo da inflação também recuou de 7,39% para 6,91% no mês. Explicando os recentes ganhos do peso mexicano, um analista da Fitch Ratings escreveu que :

“A postura mais rígida da política monetária em relação aos EUA foi fundamental para a valorização do peso mexicano nos últimos meses, diminuindo ainda mais as pressões de preço das importações.”

A economia mexicana também está indo bem por causa dos fluxos crescentes de empresas, à medida que as tensões entre os EUA e a China continuam. Os dados mostram que os Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) do México no país saltaram para mais de US$ 32,1 bilhões nos primeiros nove meses de 2022. Saltaram para mais de US$ 18,4 bilhões apenas no trimestre de março.

A próxima notícia importante sobre o USD/MXN será uma declaração de Jerome Powell, que falará em uma cúpula do BCE em Portugal.

Análise técnica USD/MXN

Gráfico USD/MXN por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço de USD para MXN esteve em uma forte tendência de baixa nos últimos meses. Ele se moveu abaixo do importante nível de suporte em 17,40, o nível mais baixo em 15 de maio. Ele caiu abaixo das médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias.

O indicador MACD permaneceu abaixo do nível neutro desde 27 de março. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se abaixo do ponto neutro de 50. Portanto, o par provavelmente continuará caindo à medida que os vendedores visam o suporte importante em 16. Um movimento acima do ponto de resistência em 17,40 invalidará a visão de baixa.

