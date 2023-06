Previsão de USD/JPY à medida que aumentam as chances de intervenção na moeda japonesa

O iene japonês continuou caindo mesmo após o surgimento de sinais de aperto por parte do Banco do Japão (BoJ). A taxa de câmbio USD/JPY saltou para uma alta de 144,46, o nível mais alto desde novembro do ano passado. Ele subiu mais de 13% este ano, mesmo com o índice do dólar americano (DXY) se movendo de lado.

Banco do Japão apertando

Copy link to section

A economia japonesa está indo bem. Seu mercado de ações tornou-se um dos de melhor desempenho do mundo. Seus principais índices, como o Topix e o Nikkei 225, subiram para o nível mais alto em mais de três décadas, à medida que os investidores estrangeiros se acumulam.

Dados adicionais mostram que a economia está se recuperando. Números publicados na quinta-feira mostraram que as vendas no varejo aumentaram 5,7% em maio, após alta de 5,15% no mês anterior. Foi o 15º mês consecutivo de crescimento no setor de varejo com o boom do turismo. As vendas no varejo cresceram 1,3% na comparação mensal.

Dados adicionais mostraram que a confiança das famílias do país melhorou para 36,2 em relação aos 36 anteriores. Este é um número importante, uma vez que os gastos do consumidor são um componente importante da economia japonesa.

Há sinais de que o Banco do Japão começará a apertar no curto prazo. Em comunicado na quarta-feira, Kazuo Ueda, o novo governador do BoJ, disse que o banco pode começar a normalizar a política no curto prazo se ficar confiante de que a inflação aumentará em 2024. A inflação permanece abaixo de 2%, mas tem aumentado.

https://www.youtube.com/watch?v=BagUCl3Qmvw

O par USD/JPY também saltou após sinais de que o governo intervirá se a moeda continuar caindo. Em comunicado, o ministro das Finanças disse que o governo está acompanhando de perto a moeda.

Em outro comunicado, Masanda Kato, diplomata cambial do país, disse que o governo não descarta intervenções. No ano passado, o governo vendeu mais de US$ 65 bilhões em reservas estrangeiras quando a taxa de câmbio de USD para JPY saltou para 150. Um iene japonês mais fraco prejudica muitas empresas que dependem de importações.

Análise técnica USD/JPY

Copy link to section

Gráfico USD/JPY por TradingView

O preço do USD/JPY esteve em uma forte tendência de alta nos últimos meses. Começou o ano em 126 e agora subiu para 144. Mais recentemente, o par moveu-se acima do importante nível de resistência em 138, o nível mais alto em 7 de março. Ele se moveu acima da média móvel de 50 dias.

Ao mesmo tempo, osciladores como o Índice de Força Relativa (RSI), o Oscilador Estocástico e o MACD moveram-se para o nível de sobrecompra. Portanto, há uma probabilidade de que o par teste novamente o suporte em 138,76 à medida que aumentam as esperanças de intervenções.