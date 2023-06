Resultado do teste de estresse anual do Fed: ‘você está mais seguro nos maiores bancos globais’

As ações dos bancos estão em foco nesta manhã, depois que o Federal Reserve confirmou que eles estão bem posicionados para enfrentar uma recessão severa.

Pro reage aos resultados do teste de estresse anual do Fed

Copy link to section

Seu teste de estresse anual avaliou 23 dos bancos dos EUA para uma recessão global hipotética com um impacto de 40% no setor imobiliário comercial, um aumento acentuado no desemprego para 10% e uma queda de 38% nos preços da habitação.

Todos eles, revelou o banco central, passaram no exame anual.

Em seu comunicado à imprensa, o Fed disse que esses bancos manterão níveis mínimos de capital e continuarão a emprestar para consumidores e empresas, apesar das perdas projetadas no valor de US$ 541 bilhões. De acordo com Stephen Biggar da Argus Research:

Este é um trampolim para outros requisitos, [incluindo] os requisitos do Basel III Endgame, que provavelmente aumentarão os índices de capital e cenários adversos mais graves no próximo ano. Portanto, ainda há um caminho difícil pela frente para muitos desses bancos.

Vale a pena possuir ações de bancos americanos aqui?

Copy link to section

Os bancos estão enfrentando maior escrutínio depois que nomes notáveis como Silicon Valley Bank, Signature Bank e First Republic Bank entraram em colapso no início de 2023.

É digno de nota, porém, que os bancos menores não passam pelo teste de estresse anual do Fed. No programa “ Worldwide Exchange ” da CNBC, Stephen Biggar acrescentou:

Acho que você está mais seguro nos maiores bancos globais aqui, o JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley. Eles são muito mais seguros do ponto de vista da almofada de capital. As avaliações são bastante convincentes.

Ele também parecia otimista nas super regionais, incluindo PNC Financial, US Bancorp e Truist Financial. “XLF” – o Fundo SPDR do Setor Financeiro Selecionado está atualmente em queda de cerca de 3,0% no ano.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA