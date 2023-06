USD/VND: Perspectivas para dongs vietnamitas após forte IED e vendas no varejo

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O dong vietnamita saltou para o nível mais alto desde 9 de junho, com os investidores reagindo aos fortes dados econômicos. O par USD/VND recuou para a mínima de 23.366, abaixo da alta deste mês de 23.547. Caiu quase 2% este ano.

A economia do Vietnã está se recuperando

Existem semelhanças entre o Vietnã e a economia mexicana. Os dois países estão vendo suas economias indo bem, à medida que as empresas continuam saindo da China. Eles têm uma enorme população jovem que é bem-educada.

Os dados mais recentes mostraram que a economia do Vietnã cresceu 4,14% no primeiro trimestre, após crescer 3,285% no trimestre anterior. Dados adicionais revelaram que a inflação está se moderando depois de subir para 2,0% em maio, ante 2,43% anterior.

Os investidores estrangeiros estão alocando recursos para o Japão. Os Investimentos Estrangeiros Diretos saltaram mais de US$ 10,02 bilhões em maio, em relação aos US$ 7,6 bilhões anteriores. Ao todo, o IED cresceu em todos os meses deste ano e atualmente está em mais de US$ 30 bilhões.

Dados adicionais mostraram que a produção industrial do Vietnã aumentou 2,8%, enquanto as vendas no varejo cresceram mais de 6,5%. Seu superávit comercial aumentou para mais de US$ 2,58 bilhões. Esses números mostram que a economia vietnamita está indo bem.

Enquanto isso, o banco central vietnamita começou a intervir em uma tentativa de turbinar a economia. Na semana passada, o banco decidiu reduzir as taxas de juros pelo segundo mês consecutivo. Cortou as taxas em 50 pontos base, elevando a taxa interbancária eletrônica para 5% e a taxa de refinanciamento para 4,5%.

Olhando para o futuro, a taxa de câmbio USD/VND reagirá aos próximos dados do PIB dos EUA e dos gastos pessoais do consumidor (PCE). Esses números chegam um dia depois que Jerome Powell deu a entender que o Fed continuará aumentando as taxas.

Previsão USD/VND

A taxa de câmbio USD/VND é um par de moedas pouco negociado. No gráfico diário, vemos que o par se moveu lateralmente nos últimos dias. Ele se moveu abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias. O Average True Range (ATR) está em tendência de queda, sinalizando que há volatilidade limitada.

Portanto, o par USD para VND provavelmente permanecerá nessa faixa por um tempo. Mais desvantagem será confirmada se mover abaixo do suporte importante em 23.283. Se isso acontecer, o par cairá para o próximo suporte em 23.200.