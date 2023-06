A primeira fase de pré-venda da AltSignals ($ASI) está quase chegando ao fim, com 96,46% já vendidos. Até agora, a fase de pré-venda arrecadou $1,041 milhão, e espera-se que o preço do token aumente em 25% na próxima etapa. Desde a abertura da pré-venda, o $ASI tem atraído uma demanda enorme, devido ao potencial de impulsionar os ganhos dos investidores por meio de sua nova plataforma de serviços de negociação, impulsionada pela inteligência artificial.

AltSignals é um bom investimento?

Copy link to section

AltSignals é uma plataforma de serviços de negociação bem-sucedida que existe desde 2017. A plataforma usa o indicador AltAlgo™ para gerar sinais de negociação.

A AltSignals construiu uma comunidade confiável de traders, reunindo mais de 52.000 membros por meio do canal oficial do Telegram. A AltSignals gerou mais de 3.782 sinais de negociação com níveis médios de precisão de 64%. No TrustPilot, a plataforma obteve uma classificação de 4,9/5.

A sólida reputação da AltSignals a torna uma plataforma de investimento potencialmente popular. Os investidores ganham com uma variedade de sinais que abrangem ações, contratos futuros da Binance, forex e criptomoedas. O fato de a AltSignals já ter uma comunidade confiável a torna ideal para investir em seu novo projeto de IA.

Como a AltSignals está mudando a negociação com IA?

Copy link to section

Diante do seu crescimento consistente, a AltSignals deseja produzir sinais para um maior número de instrumentos financeiros com maior precisão. A empresa identificou a inteligência artificial como a próxima etapa do seu crescimento.

A AltSignals usará a IA para revolucionar a negociação usando insights de aprendizado de máquina, modelagem preditiva e análise sentimental. Essa iteração é crucial, pois a negociação usando IA foi reconhecida como uma maneira popular de obter resultados consistentes e melhores. Isso ocorre em meio à crescente aplicação da IA, com gigantes da tecnologia como Microsoft e Google liderando.

Ao invés de seguir os seus predecessores, a AltSignals quer que os investidores estejam envolvidos. Isso levou a equipe a lançar uma nova plataforma chamada ActualizeAI, onde os investidores podem participar da tomada de decisões e ter voz nas negociações. Os membros irão adquirir tokens $ASI para se tornarem membros da ActualizeAI.

Por que investir em ActualizeAI e $ASI?

Copy link to section

O ActualizeAI dará um viés de inteligência artificial aos serviços de negociação da AltSignals. Um dos benefícios para os investidores é que eles poderão desfrutar de sinais de negociação de qualidade para aumentar seus ganhos. A AltSignals tem sido bem-sucedida no mundo do trading, proporcionando ao ActualizeAI uma excelente base para crescer.

ActualizeAI e $ASI também permitem que os investidores aprendam e melhorem suas habilidades de negociação. Existem torneios e competições de negociação em que os membros participam e ganham tokens $ASI. Para investidores novatos e experientes, a plataforma pode ser o local ideal para aprender com outros profissionais e ficar por dentro do jogo.

Não apenas ganhos relacionados à negociação. O $ASI dará aos investidores a chance de ingressar em um clube de membros da IA. Esta é uma grande oportunidade para os investidores fornecerem feedback ou ideias sobre novos produtos e ganhar tokens $ASI toda semana. Também há oportunidades exclusivas de pré-venda para investidores, onde eles ganham $ASI.

Previsão $ASI antes da listagem do token

Copy link to section

Atualmente, o $ASI está sendo vendido a $0.015 na primeira fase da pré-venda. Espera-se que esse preço aumente nas outras fases da pré-venda. Os investidores iniciais o adquirem a um preço atrativo.

Se usarmos o preço atual como base de nossa previsão, um aumento de preço de 10 vezes dará ao $ASI uma avaliação de $ 0,15. Como esse preço é possível?

$ASI será listado na Uniswap no terceiro trimestre de 2023, e as listagens subsequentes seguirão. Da ação do preço anterior, os tokens aumentam mais de 1.000% quando são listados nas exchanges. Assim, a previsão de preço não é apenas realista, mas alcançável, dada a popularidade da AltSignals.

No entanto, 2024 pode ser muito próximo para a previsão de preço, considerando que o $ASI está começando a ser notado. Portanto, a previsão de preço é possível no primeiro ou segundo trimestre de 2024, quando todas as atividades de desenvolvimento do ActualizeAI terão ocorrido.