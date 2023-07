O preço do eCash (XEC) ficou parabólico, mas algo cheira mal

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O preço do eCash (XEC/USD) teve um bom desempenho nos últimos três dias, tornando-se a criptomoeda de melhor desempenho esta semana. A moeda subiu nos últimos três dias e agora está perto de seu nível mais alto desde outubro do ano passado. Ao todo, subiu mais de 124% desde seu ponto mais baixo em junho.

Não está claro por que o preço do eCash ficou vertical. Uma razão provável é que o volume de negociação da moeda aumentou nos últimos dias. Dados compilados pelo CoinMarketCap mostram que o volume de XEC negociado nas últimas 24 horas foi superior a US$ 1 bilhão. Este é um grande aumento, já que a moeda tem um valor de mercado de mais de US$ 862 milhões. É a 11ª criptomoeda mais ativa.

Um olhar mais atento mostra que a maioria dos comerciantes de eCash provavelmente são da Coréia do Sul. O volume na Upbit, uma das bolsas sul-coreanas mais populares, foi superior a US$ 900 milhões, enquanto a Binance movimentou mais de US$ 100 milhões.

Portanto, existe a probabilidade de que a moeda esteja sendo manipulada por meio do que é conhecido como esquema de bombeamento e despejo. Além disso, não houve grandes notícias de mercado sobre eCash e XEC. Além disso, o volume em outras bolsas populares permaneceu teimosamente baixo.

previsão de preço eCash

O gráfico diário mostra que o preço do XEC foi parabólico nos últimos dias. Ele subiu nos últimos três dias consecutivos e agora está pairando perto do nível mais alto em meses. A moeda moveu-se acima de todas as médias móveis. Embora o volume esteja acima da média histórica, há sinais de que está diminuindo.

O Índice de Força Relativa (RSI) e outros osciladores técnicos moveram-se para o nível de sobrecompra. Portanto, como não há notícias importantes sobre o eCash e como a maior parte desse volume vem de uma única bolsa, é provável que esse rali não se mantenha.

Como tal, suspeito que a moeda recuará acentuadamente nos próximos dias, à medida que o ímpeto diminuir. Se isso acontecer, o próximo nível de suporte importante a ser observado será de US$ 0,000032, cerca de 25% abaixo do nível atual.

Por outro lado, uma movimentação acima da alta desta semana de US$ 0,000045 sinalizará que ainda há mais compradores no mercado.