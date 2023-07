A pré-venda do Chancer ultrapassou o limite de US$ 436.000 para destacar o sentimento geral positivo do mercado cripto. O evento de pré-venda lançado recentemente para a plataforma preditiva de mercado baseada em blockchain viu a venda de mais de 43,6 milhões de tokens $CHANCER em apenas alguns dias.

Embora a tecnologia blockchain tenha demonstrado sua capacidade de revolucionar uma variedade de setores, o jogo é um setor que está em grande necessidade de mudança. Apesar de ser amplamente utilizado, as plataformas de apostas centralizadas possuem várias desvantagens que as tornam inferiores, fazendo com que os fundadores do Chancer aproveitem essa lacuna.

Mercado de criptomoedas – Registros de ETF de Bitcoin à vista

O Bitcoin (BTC) registrou uma alta positiva na semana passada, com grandes gestores de ativos como Fidelity e BlackRock arquivados para lançar um fundo negociado em bolsa (ETF) BTC à vista. Houve também um impulso das baleias do Bitcoin, cujos dados on-chain sugerem que eles desempenharam um papel crucial em ajudar a criptomoeda a ultrapassar o nível de preço de $ 30.000 no rali recente.

O preço do Bitcoin disparou acima de US$ 31.000 antes de cair para cerca de US$ 30.000 hoje, após a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos (SEC) informar à Cboe Global Markets, Inc. que os recentes arquivamentos de ETF de Bitcoin no mercado à vista da Fidelity, BlackRock (NYSE: BLK) e outros não estão claros e abrangentes.

A atividade institucional do BTC acelera

À medida que a atividade institucional acelera, os investidores dos EUA despejaram dinheiro no bitcoin (BTC), alimentando a recente recuperação da maior criptomoeda por capitalização de mercado.

De acordo com um relatório da empresa de análise de criptomoedas K33 Research, o principal impulsionador da recente Bull Run do BTC tem sido a concentração de seus aumentos de preço e volume de negociação durante o horário do mercado dos EUA.

O Bitcoin aumentou 85% até agora este ano, superando a maioria do mercado de criptomoedas. Várias instituições financeiras importantes, incluindo BlackRock, Fidelity e Citadel, aumentaram seu envolvimento com o BTC, o que gerou otimismo dos investidores e o movimento dos preços.

A atividade do BTC nos Estados Unidos superou as sessões de negociação asiáticas e europeias. A atividade aumentou em 30% acumulativamente durante o horário de mercado dos EUA, desde que atingiu o patamar de cerca de US$ 16.000, após a gigante de gestão de ativos BlackRock ter submetido um pedido para um fundo de câmbio negociado em bolsa de Bitcoin no mercado à vista em 14 de junho.

De acordo com o K33, a correlação de 30 dias do Bitcoin com ações dos EUA, como os índices S&P 500 e Nasdaq, ficou negativa na semana passada pela primeira vez desde janeiro de 2021.

Chancer em pré-venda aproveita o aumento do Bitcoin

O atual interesse institucional no Bitcoin está longe do oportunismo do FOMO (medo de ficar de fora) que vimos no passado, que geralmente impulsionava os preços apenas a curto prazo. As instituições agem de forma lenta e deliberada, investindo a longo prazo, o que pode indicar um possível impulso de longo prazo no preço do Bitcoin e, consequentemente, gerar uma tendência otimista em todo o mercado cripto em geral.

A pré-venda do Chancer parece estar se baseando no preço recente do Bitcoin, além da crescente indústria de apostas que deve atingir $ 167,50 bilhões até o ano de 2030. O primeiro estágio de pré-venda está quase esgotado em questão de dias, mostrando que os investidores estão confiantes sobre a nova plataforma de apostas, que é a primeira plataforma de criação de mercado preditiva descentralizada.