As criptomoedas baseadas em inteligência artificial (IA) continuaram a se beneficiar do entusiasmo em torno da IA, com a LayerAI (LAI) sendo a que mais ganhou valor na última semana. O preço do LAI aumentou incríveis 50% em sete dias, à medida que a primeira etapa da nova criptomoeda baseada em IA, ASI, chega ao fim.

Até o momento, a primeira fase da pré-venda da AltSignals estava 97,74% esgotada, mostrando que os investidores estão confiantes sobre a nova plataforma de geração de sinais de negociação baseada em IA da AltSignals.

O que é LayerAI (LAI) e por que seu preço está subindo?

LayerAI, formalmente CryptoGPT (GPT), é uma blockchain ZK Layer-2 que permite que você possua a monetização de seus dados de IA. Atualmente hospeda aplicativos com mais de 2 milhões de usuários, tornando-se uma das maiores blockchains de IA. A blockchain foi construída para descentralizar a riqueza do mercado de dados e IA de trilhões de dólares.

Em poucas palavras, a LayerAI fornece dados para a indústria de IA, que se transformou em um negócio de trilhões de dólares após o lançamento do ChatGPT. Ao alavancar o poder da tecnologia blockchain, a LayerAI também é capaz de transformar todas as tarefas de sua vida diária em uma fonte de renda.

A principal razão pela qual o preço da criptomoeda LayerAI (AI) está subindo é porque os projetos de IA explodiram em crescimento nas últimas semanas. Além do aumento do hype da IA, LayerAI conseguiu resolver o principal problema enfrentado pela maioria dos novos projetos de IA, que é a falta de usuários suficientes para alcançar a popularidade de programas como o ChatGPT.

Com mais de 2 milhões de usuários, LayerAI está entre as poucas plataformas criptográficas de IA que chegaram perto do sucesso do ChatGPT.

Previsão de preço de LayerAI (LAI)

O preço do preço de LayerAI (LAI) foi retraído acima do nível de retração de Fibonacci de 50%. Até o momento, o preço estava oscilando entre o nível de retração de 50% e 61,8%.

Se o token continuar na mesma tendência, ele subirá facilmente acima do nível de retração de 61,8% em US$ 0,02049 até o final desta semana.

No longo prazo, o preço do LAI deve subir em direção à alta de junho de US$ 0,0282.

AltSignals em pré-venda

Por meio do desenvolvimento de uma plataforma de negociação totalmente nova impulsionada pela IA, a AltSignals está adotando o potencial da IA generativa com sua futura plataforma ActualizeAI, que combina IA e tecnologia blockchain para produzir a melhor inteligência de negociação atualmente disponível online.

A AltSignals já é considerada uma das plataformas de criptomoeda com um dos futuros mais brilhantes por vários motivos. Entre eles, desde a sua estreia em 2017, a plataforma cresceu para acomodar uma comunidade de mais de 50.000 usuários, todos os quais obtêm acesso à ferramenta de indicador de negociação patenteada AltAlgoTM da plataforma, que possui uma taxa de sucesso excepcional de 64% em média.

Em um esforço para aumentar essa taxa para mais de 80%, a AltSignals está utilizando o enorme potencial da IA para desenvolver sua pilha de negociação ActualizeAI. A AltSignals está atualmente realizando uma pré-venda de sua nova criptomoeda, ASI, enquanto se prepara para lançar sua plataforma de IA.

ActualizeAI usa aprendizado por reforço para equilibrar automaticamente a relação risco/recompensa em todas as negociações, para que os membros possam lucrar com os melhores preços de compra e venda. Isso torna mais fácil tomar decisões sem ser afetado emocionalmente. Graças a um sistema que está continuamente aprendendo e aumentando o calibre de seus sinais de negociação, os usuários obtêm acesso às informações mais recentes disponíveis.