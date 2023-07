USD/CHF: franco suíço se prepara para ventos contrários à medida que a inflação cai

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O preço do USD/CHF inclinou-se para cima na segunda-feira, com os investidores reagindo aos dados encorajadores do índice de preços ao consumidor suíço (CPI). O par subiu para uma alta de 0,900, acima da baixa de sexta-feira passada de 0,8935.

Dados encorajadores da inflação suíça

A Suíça informou dados encorajadores da inflação ao consumidor na segunda-feira. Segundo a agência de estatísticas do país, a inflação plena caiu acentuadamente em junho. O principal IPC caiu para 0,1% em junho, ante 0,3% anterior. Esse declínio foi melhor do que a estimativa mediana de 0,2%.

A inflação suíça recuou para uma baixa anual de 1,7%, abaixo dos 2,2% anteriores. Isso significa que a inflação suíça ficou abaixo da meta do Banco Nacional Suíço de 2,0%, o que é um movimento importante.

Apesar deste movimento, os analistas acreditam que o SNB manterá seu tom hawkish este ano. A maioria dos economistas espera que o banco aumente as taxas de juros em 0,25% quando se reunir em setembro deste ano.

Outra notícia do CHF veio da Procure, que publicou o último relatório do PMI. Os dados mostraram que o PMI do país saltou de 43,2 em maio para 44,2 em junho deste ano. Embora tenha sido uma melhoria, permaneceu abaixo de 50, o que significa que o setor manufatureiro ainda está se contraindo.

Olhando para o futuro, o próximo catalisador importante do USD/CHF serão os próximos números de empregos nos EUA agendados para sexta-feira. Os economistas esperam que os dados mostrem que o mercado de trabalho enfraqueceu ligeiramente em junho. Eles também esperam que a taxa de desemprego permaneça em uma baixa de várias décadas.

A maioria dos analistas espera que o Fed retome seus aumentos de juros no final deste mês. Números recentes mostraram que a economia americana ainda estava forte. O setor imobiliário está indo bem, enquanto as vendas no varejo estão se mantendo estáveis.

Análise técnica USD/CHF

O preço de USD para CHF mudou de lado nos últimos dias. Neste período, o par moveu-se abaixo do nível importante em 0,9051, o nível mais baixo de fevereiro. Ao longo do caminho, o par moveu-se ligeiramente abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias.

O USD/CHF formou um pequeno padrão de bandeira de baixa, que é um sinal de baixa. Portanto, o par provavelmente terá um rompimento de baixa nas próximas semanas, com os comerciantes observando a baixa acumulada no ano de 0,8827.