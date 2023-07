O preço do Storj volta a rugir com o volume da Binance disparando

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A Storj, uma das maiores empresas de armazenamento descentralizado, viu seu token disparar na quarta-feira. O token subiu para US$ 0,5805, o nível mais alto desde setembro do ano passado. No auge, o preço da moeda subiu mais de 170% em relação ao nível mais baixo de junho deste ano.

O volume da Binance sobe

Storj é um player pioneiro na indústria de blockchain. Embora o Filecoin seja a plataforma de armazenamento descentralizada mais conhecida, o Storj foi lançado anos antes. Seu white paper foi publicado em 2014.

A Storj tem um modelo de negócios diferente da Filecoin. Enquanto o Filecoin está atrapalhando os principais provedores de armazenamento, como Amazon AWS e Microsoft Azure, o Storj compete com empresas como Dropbox e Box.

Ele faz isso usando soluções de armazenamento descentralizadas, enquanto empresas como o Dropbox dependem de servidores centralizados. Qualquer pessoa pode ser um operador de nó e fornecer espaço de armazenamento para Storj. Ao mesmo tempo, qualquer pessoa pode pagar uma pequena taxa para armazenar arquivos em seu ecossistema. Possui espaço livre com limite de armazenamento de 25 GB, enquanto sua versão premium começa em $ 4 por mês.

Não está claro por que o preço do Storj foi parabólico, já que os desenvolvedores não fizeram nenhum anúncio. Portanto, existem duas possibilidades. Primeiro, há uma probabilidade de que esteja planejando fazer um anúncio em breve.

Em segundo lugar, isso pode ser um esquema de bombeamento e despejo. Os dados de volume mostram que a maioria dos tokens Storj está sendo negociada na Binance. De acordo com o CoinMarketCap, o volume na Binance foi de mais de US$ 160 milhões. A outra grande bolsa é a Coinbase, que movimentou apenas US$ 4 milhões no mesmo período.

Previsão de preços Storj

É seguro comprar Storj ? A análise do gráfico diário mostra que o preço da criptomoeda Storj teve um forte retorno nos últimos dias. Ele saltou nos últimos 9 dias consecutivos. O token saltou acima do importante ponto de resistência em US$ 0,4384, o ponto mais alto desde 23 de abril.

O preço Storj moveu-se acima de todas as médias móveis ponderadas por volume (VWMA). Além disso, o volume do token continuou aumentando. Portanto, mais ganhos dependerão se os compradores conseguirem empurrá-lo acima da alta intradiária de US$ 0,5805.

A falha em subir acima desse nível significará que a moeda formou um padrão de estrela cadente, que é um padrão altamente baixista. Se esse padrão for validado, o token Storj provavelmente testará novamente o suporte importante em US$ 0,4384.